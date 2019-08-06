Demirtaş için özgürlük kampanyası düzenlendi

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için sosyal medyada ‘Demirtaş’a Özgürlük’ kampanyası başlatıldı. 3 yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş için Türkiye saati ile 18:00’de başlatılan kampanyaya destek vermek isteyenlerden, sosyal medyada kendi fotoğrafının yanına ‘#freeDemirtas‘ yazarak paylaşmaları talep ediliyor.







Demirtaş’a Özgürlük İnisiyatifi’nin düzenlediği kampanya Türkiye saati ile 18:00’de başladı. Buna göre kampanyaya katılmak isteyenlerin bir A4 kağıdına ‘#freeDemirtas‘ yazmaları, o kağıdı tutarak fotoğraf çekmeleri ve çektikleri fotoğraflarını ‘#freeDemirtas‘ hashtag’i ile paylaşmaları isteniyor.





Demirtaş’a Özgürlük İnsiyatifi, kampanyayı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş’ın fotoğraflı mesajıyla başlattı.HDP’li Sırrı Sakık da “Selahattin Demirtaş ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük. Bu ayıba son verin” paylaşımı ile kampanyaya katıldı.





İnsan hakları savunucusu avukat Eren Keskin de kampanyaya destek vererek yaptığı paylaşımda “Canım arkadaşıma özgürlük” ifadelerini kullandı.



