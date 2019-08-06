Samanyolu Haber /Eğitim / Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı /06 Ağustos 2019 21:31

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması açıklandı. 2 bin üniversitenin yer aldığı listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi 582'nci oldu.

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Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması Center for World University Rankings (CWUR) tarafından açıklandı. İlk sırada Harvard Üniversitesi’nin yer aldığı liste 2000 üniversite yer aldı. Türkiye’nin ilk yüze giremediği üniversite sıralamasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 582’nci sırada yer aldı.

Her yıl yapılan en iyi üniversiteler sıralamasında üniversitelerin eğitim kalitesi, bilimsel araştırma sayısı, üniversite bünyesinde yayımlanan kitap ve makaleler dikkate alınıyor. İlk 100’de ABD’deki üniversitelerin çoğunluğu oluşturduğu listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Türkiye’deki en iyi dereceyi alan kurum oldu. ODTÜ’yü İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi takip ediyor. 
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