Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor kulüp transfer rekoru kırıldı /06 Ağustos 2019 21:06

Trabzonspor kulüp transfer rekoru kırıldı

Trabzonspor Kulübü, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransa temsilcisi Lille'e transferi konusunda anlaşma sağlandığını, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 16.5 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

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Trabzonspor Sportif YatIrım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre Lille Kulübünün, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 16.5 milyon avro ödeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde Lille Kulübü, şirketimize 1 milyon avro daha ödeyecektir. Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'si şirketimize ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lille Kulübünün, Portekizli savunma oyuncusu Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak Trabzonspor'a kesin transferine izin vereceği de aktarılarak, Fransız kulübünün, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt ettiği, bu taahhüdünü ihlal etmesi halinde bordo-mavililere 20 milyon euro tazminat bedeli ödeyeceği kaydedildi.

KULÜP REKORU KIRILDI

Daha önce Gervinho, Eden Hazard, Dimitri Payet, Moussa Sow, Michel Bastos, Lucas Digne, Abdel Kader Keita, Divock Origi, Florian Thauvin gibi yıldızları dünya piyasasına sunan Lille, Yusuf'la birlikte kulüp rekorunu kırdı.

Yusuf 5.40 milyon euroya transfer olan Okay, 6 milyon euro ödenen Burak Yılmaz, 6.75 milyon euroyla Zenit'in yolunu tutan Fatih Tekke ve yaklaşık 8 milyon euroluk bedelle bordo-mavililierin en yüksek satışı olan Gökdeniz Karadeniz'i de geride bıraktı.
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