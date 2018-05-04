'Demirören operasyonu' CNN Türk'e sıçradı













Ahmet Hakan'ın Kanal D Ana Haber'den apar topar çekilmesi ve yerine NTV'den Buket Aydın Baykal'ın getirilmesinin ardından, şimdi de CNN Türk'ün Genel Müdürü Erdoğan Aktaş'ın görevine son verildi.





Aktaş'ın yerine ise, medyada 25 yıl boyunca görev yapmış Bora Bayraktar'ın getirildiği iddia edildi. Bayraktar, Türk dış politikasını ve Ortadoğu meselelerini yakından izleyen bir gazeteci olarak tanımlanırken, 2016 yılında da Euronews'un Türkiye temsilciliğinden ayrılmıştı.





İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Bayraktar, halihazırda TRT Radyo 1'de yayınlanan 'Küresel Gündem' ve TRT Radyohaber Kanalı'nda yayınlanan 'Dünya Raporu' programlarını hazırlayıp sunuyor.





Türkiye’de “ana akım” olarak nitelendirilen en büyük medya grubu Doğan Medya Grubu’nun Demirören Medya Grubu’na satışı ile Türkiye medya tarihinde bir dönem sona erdi ve zaten uzunca bir süredir ölmeye yüz tutmuş medyada ‘tek sesli’ yayıncılık artık farklı bir boyuta evrilecek.





Nisan ayında gerçekleşen satışla, Demirören Grubu, 916 milyon dolara Hürriyet, Posta , Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yayın kuruluşunun sahibi oldu.





Satın almanın ardından, grubun 'Amiral Gemisi' olarak tanımlanan Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila görevinden istifa etmiş, yerine gazetenin yazarlarından Vahap Munyar getirilmişti.