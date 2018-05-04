Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Avrupa'daki miting yasağını Bosna formülüyle aşacak /04 Mayıs 2018 15:38

Erdoğan Avrupa'daki miting yasağını Bosna formülüyle aşacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin uyguladığı seçim mitingi yasağını Bosna formülüyle aşmayı hedefliyor. Erdoğan, Avrupa ülkelerinde yaşayan seçmenlerle Bosna'da buluşacak.

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Özbekistan ve Güney Kore ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin seçim mitingi yasağını Bosna formülüyle aşacaklarını söyledi.

Erdoğan, Avrupa'nın seçim kampanyası yasaklarıyla ilgili olarak "Bu yeni değil. Bunu daha önceki seçimlerde, 7 Haziran’da da, Kasım’da da gördük. Bunları hiç önemsemedik. Bazı Avrupa ülkelerinin siyasetçilerimiz, vatandaşlarımız aleyhinde tavırlar sergilemesi elbette demokratik bir tutum değildir. Seçimlere, kampanyalara herkes saygı göstermeli. Nitekim biz Avrupa’da seçim yapılan ülkelerdeki liderleri arayıp kendilerini tebrik etmekten çekinmedik. Çünkü biz yeni bir sayfa açılsın, ilişkiler iyi olsun istiyoruz" dedi.

Erdoğan yasağı aşmak için buldukları formülü şöyle açıkladı: 


 
"Avrupa’da bazı ülkelerin 'Kampanya için salon veririz, vermeyiz' tartışması yapmakta oldukları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek’te buluşmayı tercih ettik. Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlarımızla, Bosna Hersek’teki bir salonda bir araya geleceğiz. O toplantıya inşallah ben de gideceğim. Avrupa’daki vatandaşlarımız da yaşadıkları ülkelerde çalışmalarını sürdürecekler elbet."
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