Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek'ten Bahçeli'ye: O gece hangi delikteydin? /04 Mayıs 2018 17:58

Perinçek'ten Bahçeli'ye: O gece hangi delikteydin?

Bahçeli'nin, yüz bin imza için İlçe Seçim Kurulu'na giden vatandaşlara yönelik açıklamalarına Doğu Perinçek'ten ilginç bir yanıt geldi. Perinçek açıklamasında "15-16 Temmuz'da Bahçeli'yi göremedik. Zaten saklandığı yerde görmemiz mümkün değildi. Nereye saklanmıştı hangi delikteydi önce onu açıklasın." dedi

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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vereceklere yönelik tehdit kokan sözlerine kendisi de Cumhurbaşkanı adayı olan Doğu Perinçek cevap verdi.

“Devlet bahçeli fişlemekten söz ediyor. Bahçeli milleti fişleyemez, millet Bahçeli’yi fişledi” diyen Perinçek, “Burada 100 bin imza için İlçe Seçim Kurulu’na giden vatandaşları korkutmaya yönelik bir tavır var. Devlet Bahçeli’nin fişi kabarık. 15-16 Temmuz’da Bahçeli’yi göremedik. Zaten saklandığı yerde görmemiz mümkün değildi. Nereye saklanmıştı hangi delikte saklandı önce onu açıklasın.” dedi

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