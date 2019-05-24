Demir Grup Sivasspor-Galatasatay maçında tam 7 gol vardı

Şampiyon Galatasaray, sezonun son maçından mağlubiyetle ayrılarak ligi 69 puanla tamamladı. Sarı-Kırmızılıların golleri Linnes ve Muğdat'tan(2) geldi. Sivasspor ise Rybalka (2), Kone ve Hakan Arslan'la skora gitti. Muğdat, Galatasaray formasıyla ilk kez ligde gol buldu. Sivasspor, 2-0'dan geri gelip 3-2 kazanarak kulüp tarihinin önemli galibiyetlerinden birine imza attı. Galatasaray, 69 puanla şampiyon olarak 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana en az puanla ligi kazanan takım oldu.





Terim locadan izledi





Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen teknik direktör Fatih Terim, hakkındaki tedbir kararından dolayı yedek kulübesinde yer alamadı. Terim, karşılaşmayı locadan izledi, yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Levent Şahin oturdu. Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.





Sivasspor'da 3 değişiklik





Kırmızı-beyazlı ekip, ligde son maça göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı. Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligin 33. haftasındaki Ankaragücü maçı kadrosunda görev verdiği kaleci Tolgahan Acar ile Uğur Çiftçi ve Paul Papp'ı bu maçta yedek oturttu. Bu futbolcuların yerine kalede Ali Şaşal Vural, sol bekte Ziya Erdal ve orta sahada Erdoğan Yeşilyurt ilk 11'de görev aldı.





Tribünler boş kaldı





Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray taraftarları kale arkası tribünde kendileri için ayrılan bölümü büyük oranda doldurarak takımlarına destek oldu. Kırmızı-beyazlı taraftarlara ayrılan bölümde ise büyük boşluklar dikkati çekti. Sivasspor takımı, "Yeni Darülaceze'yi birlikte yapalım" pankartıyla sahaya çıktı. Öte yandan 21 Yaş Altı Lig'de deplasmanda Sivasspor'u 3-0 yenen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamladı.





Demir Grup Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3





Stat: Yeni 4 Eylül





Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin Gözütok





Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 67 Papp), Ziya Erdal, Rybalka, Hakan Arslan, Özer Hurmacı, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 65 Torje), Diabate, Muhammet Demir (Dk. 58 Kone)





Galatasaray: İsmail Çipe, Linnes, Semih Kaya, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 57 Ömer Bayram), Ndiaye (Dk. 45 Onyekuru), Donk, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yunus Akgün (Dk. 75 Ahmet Çalık), Muğdat Çelik





Goller: Dk. 2 Linnes, Dk. 34, Dk. 82 Muğdat Çelik (Galatasaray), Dk. 43, Dk. 77 Rybalka, Dk. 45+2 Hakan Arslan, Dk. 79 Kone (Demir Grup Sivasspor)





Sarı kartlar: Dk. 41 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor, Onyekuru (Galatasaray)



