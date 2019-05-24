Samanyolu Haber /Spor / Demir Grup Sivasspor-Galatasatay maçında tam 7 gol vardı /24 Mayıs 2019 23:46

Demir Grup Sivasspor-Galatasatay maçında tam 7 gol vardı

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i TT Arana'da 2-1 ile geçip şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.

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Şampiyon Galatasaray, sezonun son maçından mağlubiyetle ayrılarak ligi 69 puanla tamamladı. Sarı-Kırmızılıların golleri Linnes ve Muğdat'tan(2) geldi. Sivasspor ise Rybalka (2), Kone ve Hakan Arslan'la skora gitti. Muğdat, Galatasaray formasıyla ilk kez ligde gol buldu. Sivasspor, 2-0'dan geri gelip 3-2 kazanarak kulüp tarihinin önemli galibiyetlerinden birine imza attı. Galatasaray, 69 puanla şampiyon olarak 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana en az puanla ligi kazanan takım oldu.

Terim locadan izledi

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen teknik direktör Fatih Terim, hakkındaki tedbir kararından dolayı yedek kulübesinde yer alamadı. Terim, karşılaşmayı locadan izledi, yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Levent Şahin oturdu. Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

Sivasspor'da 3 değişiklik

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde son maça göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı. Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligin 33. haftasındaki Ankaragücü maçı kadrosunda görev verdiği kaleci Tolgahan Acar ile Uğur Çiftçi ve Paul Papp'ı bu maçta yedek oturttu. Bu futbolcuların yerine kalede Ali Şaşal Vural, sol bekte Ziya Erdal ve orta sahada Erdoğan Yeşilyurt ilk 11'de görev aldı.

Tribünler boş kaldı

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray taraftarları kale arkası tribünde kendileri için ayrılan bölümü büyük oranda doldurarak takımlarına destek oldu. Kırmızı-beyazlı taraftarlara ayrılan bölümde ise büyük boşluklar dikkati çekti. Sivasspor takımı, "Yeni Darülaceze'yi birlikte yapalım" pankartıyla sahaya çıktı. Öte yandan 21 Yaş Altı Lig'de deplasmanda Sivasspor'u 3-0 yenen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamladı.

Demir Grup Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin Gözütok

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 67 Papp), Ziya Erdal, Rybalka, Hakan Arslan, Özer Hurmacı, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 65 Torje), Diabate, Muhammet Demir (Dk. 58 Kone)

Galatasaray: İsmail Çipe, Linnes, Semih Kaya, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 57 Ömer Bayram), Ndiaye (Dk. 45 Onyekuru), Donk, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yunus Akgün (Dk. 75 Ahmet Çalık), Muğdat Çelik

Goller: Dk. 2 Linnes, Dk. 34, Dk. 82 Muğdat Çelik (Galatasaray), Dk. 43, Dk. 77 Rybalka, Dk. 45+2 Hakan Arslan, Dk. 79 Kone (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor, Onyekuru (Galatasaray)

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PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
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