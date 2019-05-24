Şenol Güneş'e veda eden Beşiktaş sezonu kayıpsız kapattı

Beşiktaş, sezonun kapanış mücaelesinde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek puanını 65'e yükseltti ve ligi 3. sırada tamamladı. Siyah-Beyazlıların bütün golleri genç yetenek Güven Yalçın'dan geldi. 10, 44 ve 45. dakikalarda golleri bulan 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon 2. kez hat-trick yaptı. Bu sezon 27. haftada Beşiktaş'ın 7-2 üstünlüğüyle sona eren maçta Güven Yalçın 3 golle mücadele etmişti.





Serdal Adalı, Güneş'e plaket verdi





Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, maç öncesi kulübe hizmetlerinden dolayı Şenol Güneş'e bir teşekkür plaketi sundu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde de bir teşekkür mesajı paylaşılarak, "12 Haziran 2015 tarihinden beri Beşiktaş'ımızın teknik direktörlük görevini yürüten, futbol takımımızın Spor Toto Süper Lig'de iki şampiyonluk kazanmasında ve UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkarak tarihi bir başarıya imza atmasında büyük bir payı olan Şenol Güneş, bundan sonra ay-yıldızlı millilerimizin başarısı için çalışmalarını sürdürecektir. Şenol Güneş'e Beşiktaş'ımıza vermiş olduğu değerli hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.





Kasımpaşa karşısında 3 değişiklik





Güneş, Kasımpaşa karşısında geçen haftaya göre 3 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Burak Yılmaz, Adriano Correia ve Gary Medel, sezonun son karşılaşmasında kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Kasımpaşa karşılaşmasında Cyle Larin, Necip Uysal ve Shinji Kagawa ilk 11'de şans buldu.





Larin 284 gün sonra ilk 11'de





Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Larin, 284 gün sonra bu şansı bir kez daha yakaladı. Sezon başında özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde performansıyla hayal kırıklığı yaşatan ve Süper Lig mücadelesinde fazla görev alamayan Larin, ilk 11'de ilk ve son kez 12 Ağustos 2018'deki Akhisarspor maçında oynamıştı. Sonraki 10 lig mücadelesinde sonradan oyuna giren Kanadalı futbolcu, Kasımpaşa maçında orta sahanın solunda görev aldı. Beşiktaş'ta kalede Loris Karius oynarken, Necip Uysal sağ bekte görev aldı. Stoperde Domagoj Vida ile Nicolas Isimat-Mirin şans bulurken, savunmanın solunda Caner Erkin oynadı. Siyah-beyazlılarda savunmanın önünde ise Atiba Huthcinson ile Shinji Kagawa görev yaptı. Orta sahada ayrıca Ricardo Quaresma, Adem Ljajic oynarken, Güven Yalçın forvette gol aradı.





Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz son maçta da yok





Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Dorukhan Toköz, Kasımpaşa maçında kadroda yer almadı. Galatasaray derbisinde sakatlanan Gökhan Gönül sezonun son 3 maçında takımını yalnız bırakırken, Dorukhan Toköz ise üst üste ikinci karşılaşmada kadroda bulunamadı.





Stat boş kaldı





Zirve iddiasını son haftalarda yitiren Beşiktaş'ın son maçına taraftarları fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlenirken, karşılaşmayı 10 bine yakın taraftar izledi. Karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Slaven Bilic de izledi.





Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 2









Stat: Vodafone Park





Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek





Beşiktaş: Karius, Necip Uysal (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Hutchinson, Kagawa (Dk. 80 Oğuzhan), Quaresma (Dk. 55 Lens), Ljajic, Larin, Güven Yalçın





Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Karim Hafez, Tarkan Serbest, Pavelka, İlhan Depe (Dk. 70 Veigneau), Hajradinovic (Dk. 62 Heintz), Trezeguet, Koita (Dk. 84 Perica)





Goller: Dk. 10, 44 ve 45+1 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 13 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 67 Koita





Sarı Kart: Ljajic (Beşiktaş)





Kırmızı kart: Dk. 90+4 Lens