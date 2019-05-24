Tutuklu hakim ve savcı yakınlarının mektupları 12 dile çevrildi

"Demokrasi ve Özgürlükler için Avrupa Hakimleri" (MEDEL) Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından toplu şekilde ihraç edilen veya tutuklanan hakim ve savcıların yakınları tarafından kendilerine gönderilen mektupları 12 dile çevirerek gün ışığına çıkardı. Mektuplar Avrupa genelinde mahkeme ve adliyelerde sergilenecek.





MEDEL Türkiye'deki yargı bağımsızlığı konusunda endişelerini internet siteleri üzerinden yayınladıkları bir yazılı açıklama ile duyurdu.





"Türkiye'deki meslektaşlarımızın yanındayız"





euronews Türkçe'ye konuşan MEDEL Başkanı Felipe Marques "Türkiye'deki meslektaşlarımıza kendilerini hiç bir zaman yalnız bırakmayacağımızı ve unutmayacağımızı söylemek istiyoruz. Avrupalı savcı ve hakimlere ise insan haklarını savunan bir tek hakimin bile cezaevinde olması halinde hiç bir hakim ve savcının dünyanın herhangi bir yerinde kendini gerçek anlamda özgür hissedemeyeceğini belirtmek istiyoruz." dedi. Marques ayrıca "Yargıçlar ve Savcılar Birliği YARSAV'ın hükümet tarafından kapatılmasını tanımıyoruz, bu yüzden YARSAV hala MEDEL üyesi." dedi.





"Hukuku savunan bütün hakim ve savcılar ya ihraç edildi ya da tutuklandı"





MEDEL'in internet sayfasında 23 Mayıs tarihinde yapılan yazılı açıklamada "Son yıllarda Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında vahim olaylar yaşandı. Ancak bizler Türkiye'de yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü tamamen çökertmek için planlanmış bir şekilde hareket edilmesini başka hiç bir ülkede görmedik. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana hukukun üstünlüğünü savunan bütün savcılar, hakimler ve avukatlar kendilerini hiç bir şekilde savunma hakkı garantisi verilmeden ya ihraç edildi ya da tutuklandı." ifadeleri yer aldı.





Yaklaşık 10 Avrupa Birliği ülkesinde 22 Hakimler Birliği'ni temsil eden MEDEL'e üye olanlar arasında Türkiye'de kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği YARSAV da bulunuyor. euronews Türkçe'ye konuşan MEDEL Başkanı Felipe Marques "YARSAV'ın hükümet tarafından kapatılmasını tanımıyoruz bu yüzden YARSAV hala MEDEL üyesi" dedi.





Söz konusu yazılı açıklamada "2017 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nü kazanan YARSAV Başkanı Murat Arslan görevden alınarak tutuklandı. Temel uluslararası standartların ihlal edildiği bir sürecin ardından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı." ifadeleri kullanıldı.





Hakim ve savcı yakınlarının mektupları 12 dile çevrildi





Avrupa Konseyi gözlemcisi konumunda bulunan MEDEL son yıllarda ihraç edilen veya tutuklanan hakim ve savcıların yakınları tarafından kendilerine gönderilen mektupları 12 dile çevirdi. Yorum eklenmeden olduğu gibi yayınlanan mektuplar ve mesajlar MEDEL'in internet sitesinde okunabiliyor. Yazılı açıklamada "Bu mektuplar Türkiye'deki hukuk devletinin hızlı çöküş sürecini inanılmaz bir şekilde ortaya koyuyor." ifadeleri yer alıyor.





MEDEL'E ulaşan mektuplarda yer alan bazı mesajlar şöyle:





"Bizler, 3500 hakim ve savcı, herhangi bir delil olmaksızın, savunmamız alınmadan, darbeye katılmakla suçlandık, görevlerimizden uzaklaştırıldık. Hepsi bu değil, ülkemizde son dönemde yaşananlar, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden daha kötü bir kabus."

"Yaşananlar soykırım olarak tanımlanabilir. Çünkü bize yönelik uygulamalar şahsımızın yanı sıra aile üyelerimizi, eşlerimizi ve çocuklarımızı da hedef alıyor."





"Ben bir cumhuriyet savcısı karısıyım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kocam önce açığa alındı, sonra meslekten ihraç edildi. Ardından da maaşına ve malvarlığımıza el kondu. Kocam, terör olaylarının yaygın ve şiddetli olduğu bir dönemde özveri ve fedakarlıkla yıllarca terörizmle mücadele etti."





Mektuplar ile ilgili ilk sergi ve panel 31 Mayıs tarihinde Polonya'da yapılacak.





(tr.euronews.com)





