Demir fiyatı krizi inşaat sektörünü durma noktasına getirdi

Demir fiyatlarında yaşanan yükseliş, müteahhitleri tedirgin etmeye devam ediyor. Urfa Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal, yükselen demir fiyatları karşısında inşaat sektörünün çöktüğünü belirterek, yükselişe müdahale edilmemesi halinde 9 Haziran’da Türkiye genelinde iş bırakacaklarını söyledi. Hükümet, demir ithalatına uygulanan vergiyi düşürme adımına gideceğini açıklarken, çelik üreticileri ise ithalatın yerli üreticiyi zora sokacağını düşünüyor.





Sadece Urfa’da 100 bin insan etkilendi





Yükselen çelik fiyatlarının Urfa’da inşaatı durma noktasına getirdiğine işaret eden Urfa Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal, "16 Nisan’da yapılan referandum sonrası sektörde bir sıçrama bekliyorduk ama bu artan demir fiyatlarıyla birlikte bırakın sıçramayı, inşaat sektörü durma noktasına geldi. Dolara baktığımızda dolar yükseldiğinde, demirin yükselişini anlarız da, ama dolar şu anda düştüğü halde demir fiyatında yüzde 100’e yakın bir yükselme var. Bu da inşaat sektörünü durma noktasına getirmiştir. Bundan 5 ay önce 1 lira 40 kuruş olan demir, bugün 2 lira 30 ve 40 kuruşa kadar çıkmıştır. Şanlıurfa ve Türkiye genelinde binlerce ve milyonlarca insanı etkileyecek bir durumdur. Şanlıurfa’da 100 bin insanı direkt etkiledi. Şu an itibariyle bu şartlar düzelmez ise inşaat sektörü bitmiş ve çökmüştür" dedi.





‘İşçileri eve gönderdik’





Müateahhit Nazif Çimen de, demir bulamadıkları için işçileri eve gönderdiklerini ve inşaatta çalışmaları durdurduklarını kaydederek şöyle dedi: "Demir fiyatının yüksek olmasından dolayı bütün inşaatlarımız şu anda durmuştur ve inşaat sektörü şu andan itibaren tamamen çökmüştür. İnşaatta çalışmaların durması Şanlıurfa’da binlerce insanın işsiz kalması demektir. Demir bulamıyoruz. Son bir yıl içerisinde demir fiyatında yüzde yüze yakın artış yaşandı ve inşaat sektörü tamamen çökmüştür."





Demir karaborsaya düştü





Müteahhit Mustafa Aşıklıoğlu ise, tamamlanmayan projeler için demirdeki yükselişin durmasını beklediklerini anlatarak, "Elimizde yüzlerce proje bulunmakta ve bizler demir fiyatının düşmesini bekliyoruz. Demir fiyatı düşerse yeniden inşaat çalışmalarına başlayacağız. Bu şartlarda inşaatlarda başlamamız mümkün değildir. Böyle giderse işçilerimiz işsiz kalacak ve hepsinin evleri ekmeksiz kalacaktır. Demir yok ve şu an demir karaborsa ve demir yokluğu inşaat sektörünü durma noktasına getirmiştir" diye konuştu.





Gümrük vergisi düşüyor, üretici tepkili





Demirdeki yüksek fiyatlara hükümet ithalatta vergiyi indirerek çözüm bulma yoluna gitti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci inşaat demiri ithalatında uygulanan gümrük vergisini düşüreceklerini, bu konuda imzaya gönderilen Bakanlar Kurulu kararının hafta sonuna kadar çıkacağını söyledi. Zeybekci, "Dün Bakanlar Kurulu kararını imzaya sevk ettik. Bu hafta sonuna kadar çıkar. Gümrük vergisini aşağı çekeceğiz, KDV’ye zaten dokunmayız" dedi. Çelik üreticileri ise ithalata uygulanan gümrük vergisinin düşürülmesi halinde yerli üreticinin durumdan zarar göreceğini, hükümetin çelikte KDV’yi düşürmesi gerektiğini savunuyor.