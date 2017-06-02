Samanyolu Haber /Gündem / Merkez'in döviz rezervi son 5 yılın en düşük seviyesinde /02 Haziran 2017 14:12

Merkez'in döviz rezervi son 5 yılın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası brüt döviz rezervi mayıs ayının son haftasında 87 milyar doların altına geriledi. Brüt döviz rezervi son 5 yılın en düşük seviyelerinde.

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Mayıs ayının son haftasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  brüt döviz rezervi 87 milyar doların altına geriledi. Brüt döviz rezervi 86 milyar 971 milyon dolar ile son 5 yılın en düşük seviyelerinde. Nisan sonuna kadar olan 7 haftada 7,77 milyar dolar gerileyen brüt döviz rezervi, 5 Mayıs'la biten haftada 3,1 milyar dolar arttıktan sonra yeniden gerilemeye başlamıştı. 5 Mayıs'la biten haftada  88,1 milyar dolar olan brüt döviz rezervi 12 Mayıs'la biten haftada 87,4 milyar dolar, 18 Mayıs'la biten haftada ise 87 milyar dolar olmuştu.
 
REESKONT DESTEĞİ GERİ DÖNÜYOR
 
Reeskont kredilerde Türk Lirası ile geri ödeme imkanının mayıs ayıyla birlikte sona ermesiyle birlikte rezervlere reeskont desteğinin haziran itibariyle geri döneceği belirtiliyor. Merkez Bankası geçici verilerine göre, söz konusu dönemlerde kredi kullanımlarına bağlı olarak değişecek olmakla birlikte, haziranda 1,17 milyar dolar, temmuzda 1,25 milyar dolar ve ağustosta 2 milyar dolar reeskont kredi katkısı bekleniyor.
 
ALTIN ÇALIŞMASI
 
Diğer taraftan Merkez Bankası’nın altın rezervlerinin artışı için Türkiye’de cevherden üretilen altının işlenmemiş standart altına dönüştürülüp Borsaya kote edildikten sonra Merkez Bankası’na öncelikli alım hakkı getirileceği konuşuluyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre, net rezerv ise resmi rakamların üçte biri civarında
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