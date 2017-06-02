Samanyolu Haber /Gündem / Osman Baydemir serbest bırakıldı /02 Haziran 2017 14:41

Osman Baydemir serbest bırakıldı

HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, bugün öğlen saatlerinde, öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi için Diyarbakır Adliyesi önünde düzenlenen anma etkinliğine katıldıktan sonra, daha önce hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle polisler tarafından gözaltına alındı. Osman Baydemir, daha sonra polisler eşliğinde Adliye'ye götürüldü. Baydemir'in buradaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Osman Baydemir'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, kapatılan BDP'nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için 3 Kasım 2012'de Batıkent Meydanı'nda düzenlemek istediği mitingin yasaklanması nedeniyle, milletvekilleri ile birlikte gittiği Diyarbakır Valiliği önünde kendilerini uyaran polislere hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme hakimi, sanığa usulüne uygun tebligat çıkarılmasına rağmen 23 Mart'ta duruşmaya katılmadığı için, 26 Mayıs'ta görülen duruşmaya zorla getirilmesi için çıkarılan zorla getirme kararlarının iade edildiğini, bu nedenle hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. 

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