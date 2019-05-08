Jet Fadıl davasında “Cübbeli Ahmet’in CD’si” tartışması

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabaları bir kez daha hakim karşısına çıktı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18’inci celsesi yapılan duruşmada sanık Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut hazır bulundu. 30 müşteki ifade verdi.

“BELEDİYE BAŞKANLARINA GÜVENDİK”

Akgündüz’ün projelerinin tanıtımında dönemin belediye başkanları, milletvekilleri, tanınmış bazı futbolcular ve cemaat liderlerinin yer almasına kanarak projeye para yatırdıklarını söyleyen mağdurlar Fadıl Akgündüz’ün yeniden tutuklanmasını talep etti.









“1 MİLYON EURO VERDİM”





Mağdurlardan Recep Türker, bir ticari taksi plakasıyla 2 adet mülkünü satarak toplamda 1 milyon euro karşılığı 23 adet devre mülk aldığını belirterek, “Fadıl Akgündüz bana ‘Resulullah soyundan geldiğini, paramıza tenezzül etmeyeceğini’ söyledi. Biz de buna güvenerek hareket ettik. Dolandırılacağımız aklımıza gelmezdi” dedi. Mağdurlardan Mustafa Köse de, dini duygularının istismar edildiğini ifade ederek, Dışarıda daha çok saf Müslüman var. Bu kişinin tutuklanmasını istiyorum” diye konuştu.





“ASILMASINI İSTİYORUM”





Mağdurlardan Abdullah Fidan da, yapımına başlanmamış projeden dini duygularının istismar edilmesi neticesinde duyduğu güvenle 2 adet devre mülk satın aldığını söyleyerek, “Türkiye’de olmadığını biliyorum ama bu adamın asılmasını istiyorum” ifadesini kullandı. Şikâyetçiler arasında yer alan Harun Acar, “Dönemin milletvekilleri, belediye başkanı, kaymakamı Fadıl Akgünüz'ün yanındaydı. Akgündüz'ün bu isimleri yanına çekmesi bu mağduriyete neden oldu” dedi.





AVUKAT: FADIL AKGÜNDÜZ, CÜBBELİ AHMET’İN ÖZEL GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKEREK ŞANTAJ YAPTI…





Fadıl Akgündüz'den şikayetçi olan 110 kişinin avukatı Yaşar Metehanoğlu da söz alarak mahkemeye bazı belgeler sunacağını söyledi. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün, Akgündüz'e ait bir otelde kaldığı dönemde özel hayatına ilişkin görüntülerin çekilerek Ünlü'ye yakın olan mağdurların Akgündüz hakkında şikayetçi olmaması için şantaj yapıldığını öne sürdü. Avukat Metehanoğlu, Ünlü'ye ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri de mahkemeye sundu. Ancak mahkeme heyeti dava konusu olmadığı gerekçesi ile CD'yi iade etti.





İKİ MAĞDUR AVUKATA TEPKİ GÖSTERDİ





Avukat Metehanoğlu'nun bu iddialara ilişkin beyanlarını dile getirirken “Cübbeli Ahmet bu otelde bulunmuştur. Onun ahlak dışı porno görüntüleri çekilmiştir” demesi üzerine duruşma salonunda bulunan bir mağdur oturduğu yerden, “Ben mağdurum ama bunu kabul etmiyorum. Cübbeli hocaya laf etmeyin, Cübbeli hoca porno mu çekecek?” diye bağırınca salondan çıkartıldı. Bir mağdur da “Yaşar Metehanoğlu'na vekalet vermiştim. Bir İslam alimine attığı iftira nedeniyle vekaletimi çekiyorum” dedi.





Mahkeme, müşteki ve avukatlarının Fadıl Akgündüz’ün tutuklanması talebini reddederek duruşmayı Ekim ayına erteledi.