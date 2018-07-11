Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun Başbakanlık'ta kalan ekibine son dakika golü /11 Temmuz 2018 14:14

Davutoğlu'nun Başbakanlık'ta kalan ekibine son dakika golü

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun tasfiyesinin ardından yerine Başbakan olan Binali Yıldırım, görevinin son anında Davutoğlu ile ilgili önemli bir değişikliğe imza attı.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlık bünyesindeki bütün yakın çalışma arkadaşları görevden alınarak “araştırmacı“ yapıldı.
 
Yerine ise yeni 20 yeni kişi başmüşavir olarak atandı. Böylece yeni başmüşavirler, Pazartesi günü yayımlanan 703 sayılı KHK’daki imtiyazlardan faydalanabilmeleri ve daha yüksek maaş alabilmeleri hakkına sahip oldu.

Odatv’de yer alan habere göre, bu değişimde Binali Yıldırım’ın ve eski Başbakanlık Müsteşarı yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın imzasının olduğu ileri sürülüyor. Yeni atamaların pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resepsiyonu esnasında muhataplarına tebliğ edildiği de iddialar arasında.

Yeni atanan başmüşavirlerle ilgili kadro yeterli olmayınca, Davutoğlu’nun yakın ekibi dışında kalan başka isimlerin de görevden alındığı Ankara kulislerinde konuşuluyor.

Araştırmacı kadrosuna atanan eski başmüşavirlerin maaşları dörtte bir oranında düşerken, özlük hakları da kaybedilmiş oldu.
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