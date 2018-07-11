Hemşire serumlara dezenfektan katıp 20 hastayı öldürdü

Polis, 31 yaşındaki hemşire Ayumi Kuboki'nin, Tokyo'da bir banliyö hastanesinde 2016 yılında 88 yaşında bir hastayı öldürme iddiasıyla gözaltında tutulduğunu söyledi. Hemşirenin ise, bu eylemi 'hastaları öldüğü zaman onları kontrol etmek' amacıyla gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kuboki'nin asıl mesleğinin hemşirelik olmadığına ve 88 yaşındaki hastayı, ilaçlarına çeşitli kimyasallar enjekte ederek öldürdüğüne inanılıyor.







Yerel basında çıkan haberlere göre hemşire Kuboki, 2016 yılında yaşanan ölüm olayı sonucunda Cumartesi günü tutuklandı, ancak hemşire, polise verdiği ifadesinde toplamda 20'ye kadar insanı öldürmüş olabileceğini söyledi.





İLAÇLARA DEZENFEKTAN MADDE KARIŞTIRMIŞ







Hemşire, polise verdiği ifadesinde, bugüne kadar yaklaşık 20 hastanın kullandığı enjektör ve serumlara dezenfektan madde enjekte ettiğini itiraf etti.





Kuboki'nin hastaların ölümüyle ilgili herhangi kasıtlı bir durumu reddettiği, ancak 'vardiyasındaki ölümlerle başa çıkmakta zorlandığı için' bu yöntemi seçtiği öğrenildi. Kuboki, hastaları öldüğünde onları daha rahat kontrol altında tutmak için ilaçlarına dezenfektan madde karıştırdığını söyledi. Hemşirenin, polise verdiği ifadesinde ayrıca "Eğer bir hasta mesai saatlerim içinde öldüyse, bu aile üyelerine açıklaması zor bir durumdur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.