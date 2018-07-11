Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's'ten yeni kabine değerlendirmesi /11 Temmuz 2018 13:55

Moody's'ten yeni kabine değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni kabinede odak noktasının kişiler değil uygulanacak ekonomi politikaları olduğunu belirtti.

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 Moody’s, Türkiye’nin yeni kabinesi ile ilgili, “Yeni hükümetin politika platformunu ortaya çıktıkça izleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Moody’s’in haziran ayında duyurulan Türkiye’nin reytingine ilişkin yaptığı değerlendirmenin odağı kişiler değil, gelen hükümetin toplamda sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politikaları uygulama ve kamunun mali gücünü koruma kapasitesidir” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Bu tür politikalar, ekonomideki güveni iyileştirmek ve Türkiye’nin geniş cari açığının zorunlu finansmanını sağlayabilme becerisini güvenceye almak ve dış geri ödeme gerekliliklerini karşılamak konusunda kilit rol oynayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Önümüzdeki dönemde politika eylemlerinin takip edileceğine işaret eden Moody’s’in açıklamasında, “Bu nedenle yeni hükümetin politika platformunu ortaya çıktıkça izleyeceğiz” ifadesine yer verildi.
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