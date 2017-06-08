Davutoğlu neden Pelikancılarla ilgili konuştu?

AKP'de aralarında Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu önemli bazı isimlere yönelik Cemaat operasyonu hazırlığı olduğu ileri sürüldü.





Sözcü yazarı Can Ataklı, Davutoğlu'nun görevden alındıktan sonra uzun süre sessizliğe büründüğünü belirtirken, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:





Ahmet Davutoğlu, kamuoyunun hiç beklemediği bir anda azledilmişti bundan bir yıl kadar önce. Davutoğlu o sırada sadece “Bunu hak etmedim” demekle yetinmiş ama karara boyun eğmek zorunda kalmıştı.

Pelikan Dosyası adlı bir Twitter hesabında çekilmişti Davutoğlu'nun ipleri önce. Saraya yakın olduğu bilinen bazı gazetecilerin ortak hesabı olarak biliniyor bu hesap. Sadece bu olayda kullanıldı ve sonra yok oldu. Pelikan Dosyası hesabı Davutoğlu'nun “stratejik derinlik” dediği dış politikasının çöktüğünü, bunun da ötesinde Erdoğan'la bir iktidar yarışına girdiği, bu yüzden çift başlılık doğduğunu, ülkenin böyle yönetilemeyeceğini duyurdu bir dizi tweet'le.

Herkes “Ne oluyor” diye merak eder ve bazı gazeteciler derin tahliller yaparken sarayın kararı geliverdi ve Davutoğlu görevden alındı.

Davutoğlu ardından derin bir sessizliğe gömüldü. Aradan bir yıl geçtikten sonra bir yerel televizyon kanalına çıktı ve Pelikan Dosyası'nı yeniden hatırlatarak ağır eleştirilerde bulundu.

Peki, ne oldu da Davutoğlu bir anda konuşmaya karar verdi?

Kulislerde iki söylenti dolaşıyor. Birincisi sarayın “Çemberi daraltın” talimatı verdiği ve Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere bazı önemli AKP'li isme F... operasyonu yapılacağını konuşuluyor. Davutoğlu'nun bir tür savunma refleksi ile ön almaya çalıştığı vurgulanıyor.

İkinci söylenti ise daha ilginç. AKP çevrelerinde Erdoğan'ın giderek yalnızlaştığı, Katar olayı ile başının iyice iyice sıkışacağı, ayrıca son kongrede Erdoğan'ın pek de istemediği isimlerin partiyi ele geçirdiği ileri sürülüyor.

Davutoğlu ve ekibinin de bu yeni durumdan yararlanmak istedikleri anlatılıyor.