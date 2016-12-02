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Dava düşsün
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02 Aralık 2016 12:29
Dava düşsün
Savcı, Mavi Marmara davasının düşmesini istedi
Başbakan Erdoğan : İzni Biz Verdik - Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bana mı Sordunuz ? (Mavi Marmara Olayı)
Savcı, Mavi Marmara davasının düşmesini istedi
Savcı, 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ölümü ile sonuçlanan mavi Marmara davasının, İsrail ve Türkiye arasındaki anlaşmayı gerekçe göstererek düşürülmesini istedi.
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