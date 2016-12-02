Samanyolu Haber /Gündem / Dava düşsün /02 Aralık 2016 12:29

Dava düşsün

Savcı, Mavi Marmara davasının düşmesini istedi

Başbakan Erdoğan : İzni Biz Verdik - Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bana mı Sordunuz ? (Mavi Marmara Olayı)

Savcı, Mavi Marmara davasının düşmesini istedi

Savcı, 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ölümü ile sonuçlanan mavi Marmara davasının, İsrail ve Türkiye arasındaki anlaşmayı gerekçe göstererek düşürülmesini istedi.


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