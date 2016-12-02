Ankara'nın gözü bu seçimde

Baran, seçim güvenliğine dikkat çekerek, "Meclis üyeleri verdiği oyların gizli kalacağından emin olmalılar ki yapılan baskıları bir kenara itip, akıl ve vicdanları ile baş başa kalarak oylarını kullanabilsinler. Bu konuda Çankaya İlçe Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvurular yapıldı. Önceden hazırlanan oy pusulalarının haricinde, üzeri çizilerek isim yazılabilecek oy pusulalarının geçersiz sayılmasını istedik” dedi. Osman Gökçek de “142 meclis üyemizin, seni destekliyoruz, diye imza toplamaları hem onurlandırdı hem de mutlu etti " dedi.













