Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'nın gözü bu seçimde /02 Aralık 2016 12:37

Ankara'nın gözü bu seçimde

Salih Bezci’nin istifasının ardından kayyum atanan Ankara Ticaret Odası’nda meclis üyeleri, başkanlık seçimi için yarın sandık başına gidiyor. Osman Gökçek ve Gürsel Baran’ın aday olduğu başkanlık yarışında 188 meclis üyesi oy kullanacak.

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Baran, seçim güvenliğine dikkat çekerek,  "Meclis üyeleri verdiği oyların gizli kalacağından emin olmalılar ki yapılan baskıları bir kenara itip, akıl ve vicdanları ile baş başa kalarak oylarını kullanabilsinler. Bu konuda Çankaya İlçe Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvurular yapıldı. Önceden hazırlanan oy pusulalarının haricinde, üzeri çizilerek isim yazılabilecek oy pusulalarının geçersiz sayılmasını istedik” dedi.  Osman Gökçek de “142 meclis üyemizin, seni destekliyoruz, diye imza toplamaları hem onurlandırdı hem de mutlu etti " dedi. 



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