Dava açan Mavi Marmara mağduru için Devletin avukatları bakın ne istedi...

MALİYE BAKANLIĞI: PSİKOLOJİK MUAYENEDEN GEÇİRİLSİN





Karar Gazetesi'nin haberine göre söz konusu davayı açan mağdur Zeki Kaya için Maliye Bakanlığı avukatları “Yeniden psikolojik muayeneden geçirilsin, saldırıyla ilgisi var mı araştırılsın” talebinde bulundu. Kaya da “Yeterince acı çektim daha fazla çektirmeyin. Tüm kamuoyunu ve mağdurları zedeliyorsunuz” çağrısıyla cevap verdi.









Kaya, ilk duruşmada dilekçe vererek “Devlet de yıpranmasın ben de, sulh olalım” talebinde bulundu. Bu talebe karşılık Maliye Bakanlığı’nın cevabı bekleniyor. Eğer bakanlık da sulh talebini kabul ederse mağdurlar kendi devletleriyle mahkemelik olmadan Maliye Bakanlığı ile yapılacak sulh görüşmeleriyle hak kayıplarının giderilmesi sağlanacak.





Karar, 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Mavi Marmara ile ilgili haberini bugün 1. sayfasında "Mavi Marmara ruhuna da bu yakışırdı" başlığını verdi.