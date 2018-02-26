Samanyolu Haber /Gündem / Dava açan Mavi Marmara mağduru için Devletin avukatları bakın ne istedi... /26 Şubat 2018 11:04

Dava açan Mavi Marmara mağduru için Devletin avukatları bakın ne istedi...

İsrail'le normalleşme mutabakatı çerçevesinde imzalanan anlaşmayla, 20 milyon dolarlık tazminat karşılığı Tel Aviv'e açılan davalar düşürüldükten sonra Türkiye'ye dava açan Zeki Kaya için Maliye Bakanlığı avukatları “Yeniden psikolojik muayeneden geçirilsin, saldırıyla ilgisi var mı araştırılsın” talebinde bulundu.

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İsrail, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren 10 kişinin ailesine 20 milyon dolar tazminat ödedikten sonra iki ülke arasındaki anlaşma gereği davalardaki yüzlerce mağduru Türkiye'ye devretmişti. İsrail aleyhine açılan davalarda yasal hasım Türkiye olmuştu. Ancak ilk kez bir mağdur, saldırıda yaralandığı için doğrudan kendi devletine dava açmıştı.

MALİYE BAKANLIĞI: PSİKOLOJİK MUAYENEDEN GEÇİRİLSİN

Karar Gazetesi'nin haberine göre  söz konusu davayı açan mağdur Zeki Kaya için Maliye Bakanlığı avukatları “Yeniden psikolojik muayeneden geçirilsin, saldırıyla ilgisi var mı araştırılsın” talebinde bulundu. Kaya da “Yeterince acı çektim daha fazla çektirmeyin. Tüm kamuoyunu ve mağdurları zedeliyorsunuz” çağrısıyla cevap verdi.


Kaya, ilk duruşmada dilekçe vererek “Devlet de yıpranmasın ben de, sulh olalım” talebinde bulundu. Bu talebe karşılık Maliye Bakanlığı’nın cevabı bekleniyor. Eğer bakanlık da sulh talebini kabul ederse mağdurlar kendi devletleriyle mahkemelik olmadan Maliye Bakanlığı ile yapılacak sulh görüşmeleriyle hak kayıplarının giderilmesi sağlanacak.

Karar, 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Mavi Marmara ile ilgili haberini bugün 1. sayfasında "Mavi Marmara ruhuna da bu yakışırdı" başlığını verdi.
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