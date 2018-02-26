Samanyolu Haber /Dünya / Ateşkes işe yaramadı... Doğu Guta'da bombardıman sürüyor /26 Şubat 2018 11:09

Ateşkes işe yaramadı... Doğu Guta'da bombardıman sürüyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 30 günlük ateşkes talebine rağmen, Suriye'de ordunun İslamcı örgütlerin elindeki Doğu Guta'ya yönelik hava saldırıları Pazar günü de sürdü.

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Başkent Şam'a yakın bir bölgede bulunan Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda, son bir haftada yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Bölgedeki sağlık görevlileri, hastaneye götürülen bazı yaralıların klor gazı saldırısı belirtileri taşıdığını iddia etti. En az 18 kişinin oksijen tedavisi gördüğü belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise benzer duyumlar aldıklarını ancak gaz saldırısı iddialarını teyit edemediklerini bildirdi.

Suriye hükümeti kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor.

Hava saldırılarının yanı sıra Doğu Guta çevresindeki çatışmaların da şiddetlendiği haberleri geliyor.

Fransa ve Almanya, Pazar günü Rusya'yı Suriye hükümetine ateşkese uyması için baskı yapmaya çağırdı.

Ortak telefon görüşmesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ateşkesin uygulanması konusunda yardım talep etti.

BMGK, Cumartesi günü kabul edilen tasarı ile, Suriye'de insani yardım ve tedavi görmek için yapılacak tahliyelere olanak tanımak amacıyla 30 günlük ateşkes talep etmişti. Ancak, bu kararda öngörülen ateşkes Suriye'de faaliyet gösteren en büyük cihatçı örgütleri kapsamıyor.
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