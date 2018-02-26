Türkiye'de ceviz kalmadı... Piyasadaki Cevizin yüzde 72’si, bademin yüzde 80’i ithal

TÜKSİAD Genel Sekreteri Ceren Topçu, ceviz ve bademde kaçak ithalatın patladığına dikkat çekti. Bunun sebebinin de tüketiciye gidene kadar ürünlerden alınan vergilerin verginin yüzde 42.3 olmasına bağlayan Topçu şu bilgileri verdi: “Kuruyemiş sektörü iç pazar büyüklüğü 9 buçuk milyar lira yani 2.6 milyar dolar. Bunun içinde iç badem yaklaşık 1 milyar lira yani 300 milyon dolar. 500 milyon doları da iç ceviz. İkisinin pazar büyüklüğü toplamı 800 milyar dolar. Toplam iç pazar büyüklüğünün yüzde 30’unu iç ceviz ve badem oluşturuyor. Resmi rakamlar cevizin yüzde 32’si ithal ediliyor görülüyor ama kaçak geçişleri düşündüğümüzde bu oranın yüzde 72 olduğunu düşünüyoruz. Bademin yüzde 80’ini ithal ediyoruz. Kaçak olarak Türkiye’ye getirilen badem miktarı da buna dahil.”





‘Yerli badem yok ki satalım’

Çiftçinin teşvik edilmesi halinde yerli ceviz üretiminin kendiler için daha iyi olacağını söyleyen Kuru Gıda Toptancıları’ndan Mehmet Özbuğanlı da “Yerli malı daha lezzetli ve ekonomiye de katkısı daha çok olur. Gidip Güney Amerika’dan ceviz getireceğimize kendi ürünümüzü tüketmiş oluruz” diye konuştu.





Kuruyemiş tüketmek lüks olduğunu vurgulayan Özbuğanlı, “Eskiden herkes tüketirdi. Şimdi artık öyle değil. Önceden haftada bir kuruyemiş alıp evine götüren insanlar vardı şimdi ayda bir alıyorlar. İnsanlar ‘Yemesem de olur ne olacak’ diyor. Badem de Amerika’dan geliyor, yerli badem yok ki satalım yani yetmiyor. Bademin kilosu 38 lira. Yerli Badem Datça’da var ama çok pahalı. Oraya gidip alsak kilosu 70-80 lira. Hiçbir ithal ürün yerli ürünün yerini tutmaz. tüketim çok ama üretim yok biz de o tüketimi karşılamak için dışarıdan ürün getirtiyoruz” dedi.





‘Amerikan ürünü satılmayınca, Amasya deniyor’



