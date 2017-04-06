'Darbe'yi haber veren binbaşıyı neden halktan saklıyorsunuz?

Hürriyet yazarı Mehmet Y.Yılmaz 15 Temmuz'un üzerinden aylar geçmesine rağmen hala pek çok hayati sorunun cevapsız olduğuna dikkat çekti. Ve "MİT'e darbeyi haber veren binbaşıyı neden halktan saklıyorsunuz?" diye sordu. İşte Yılmaz'ın yazısının o bölümü:





'Darbe' yapılacağını neden anlayamadılar?





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin “kontrollü” olduğunu söyledi ve elinde bunu kanıtlayacak bilgiler–belgeler bulunduğunu ekledi.

Dün de yazdım, bunu kanıtlayacak belge ve bilgi varsa, bir muhalefet partisi lideri bunu ortaya çıkarmak için beklemez.





Nitekim, Cumhurbaşkanı ve Başbakan, referandum kampanyasında Kılıçdaroğlu’nun bu iddiasını sık sık kullanmaya başladılar.





Kılıçdaroğlu’nun daha sonraki açıklamalarından anlıyorum ki sözünü ettiği bilgi–belgeler aslında yok. Olaylara bakarak çıkarımlar yapıyor ve bu sonuca ulaşıyor.





Darbenin kontrollü olup olmadığını ortaya çıkarmak elbette iddia sahibinin işi olmalıdır.





Ancak böyle olması, darbenin neden önlenemediği sorusunu da ortadan kaldırmıyor.





Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı, darbe ihbarının alındığı saatten itibaren bazı şeyleri eksik yaptılar. Ya yapmayı akıl edemediler ya da bilerek yapmadılar!





Hangisi doğru olursa olsun bir darbe girişimiyle sonuçlanmış yetersizlik söz konusu.





Darbe girişiminden sonra verilen ifadelerden öğreniyoruz ki (Orgeneral Ümit Dündar ve Tümgeneral Zekai Aksakallı’ın ifadeleri) Genelkurmay Başkanı bazı emirler daha verseymiş, girişimi en başından bastırabilirmiş.





Aynı durum MİT Müsteşarı için de söz konusu.





Bir asker MİT’e kadar gelip gece helikopterlerle evinden “alınacağını” ihbar ediyor ama o bunun bir darbe girişimi olduğunu anlamıyor!





İşi istihbarat toplamak ve değerlendirmek olan bir devlet kurumunun başındaki kişinin bunu anlayamamış olması önemli bir zaaf değil mi?





Üstelik, bu ihbarı zamanında Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile de paylaşmıyor. Nasıl bir kendine güven bu?





Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı bu işin bir darbe girişimiyle sonuçlanacağını anlayamadılar mı?





Böyle anlamadılarsa ne olacağını zannettiler?





15 Temmuz darbe girişiminin ardında, önünde nelerin olup bittiğini tam olarak öğrenebilmemiz için bu iki devlet memurunun sorgulanması gerekiyor.





Ama buna ne TBMM Araştırma Komisyonu teşebbüs etti, ne de buna cesaret eden bir savcı çıktı.









BİNBAŞI H.A.???

DARBE girişimini ihbar eden Binbaşı H.A.’nın kim olduğu da hâlâ bir sır.





Aslına bakarsanız kendisi darbeyi önleyen kahraman subaylardan biri olarak anılmalı ama nedense kimliği ısrarla gizli tutuluyor.





Neden?





Eğer Binbaşı’nın kimliğinin açıklanmasının kişisel güvenliği için sorun yaratacağı düşünülüyorsa çok saçma.





Kara Havacılık’ta helikopter pilotu olarak görevli kaç Binbaşı H.A. olabilir ki?





Dolayısıyla eğer hâlâ orduda kaldılarsa, darbeciler için bu kimliği bulmak işten bile değil.





O zaman Binbaşı H.A.’nın kim olduğu neden halktan saklanıyor?