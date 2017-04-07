Demokrat bir gelecek mi terörist eğilimli bir iktidar mı?

ABD Meclis Komite Başkanı Rohrabacher: Terörist Yönelimli bir Hükümet mi, Demokratik Gelecek mi Oylanacak





Komitenin başkanı Dana Rohrabacher Cumhuriyetçi Partili ve Başkan Donald Trump’a en yakın Meclis üyelerinden biri olarak tanınıyor. Öyle ki Rochrabacher, bir ara Dışişleri Bakanlığı için ismi adaylar arasında geçmiş, sonrasında ise Rex Tillerson’ın yardımcısı olarak yine anılmıştı. Rohrabacher halen Tillerson’ın yardımcısı adaylarından biri olarak anılıyor.







Rohrabacher Meclis’teki bu toplantıdan sadece bir gün önce Beyaz Saray’a giderek Trump ile özel bir görüşme de yapmıştı. Türkiye ve Erdoğan liderliği için söylediği sözlerin Trump ile özel bir görüşme yaptığının üzerinden 24 saat geçmeden gelmesi dikkat çekiyor.





Rohrabacher: Terörist Yönelimli bir Hükümet mi, Demokratik Gelecek mi Oylanacak





Rohrabacher’in yaklaşık bir saat süren toplantının kapanışında söyledikleri ise dikkate değerdi. Rohrabacher toplantıyı kapatarken şunları söyledi: ”Türk halkı merkezi, sert bir gücün özgürlüklerini kontrol etmesi ile daha rahat, özgürlüğü (seçmeyi) oyluyor. Onlar (oyverenler) basın ve muhalifler üzerindeki bu inanılmaz baskıyı görmezden gelmemeliler. Soğuk Savaş döneminde Türk halkı hep bizim dostumuzdu ve her zaman için onlara güvenebilirdik. Kore’de savaştık. Şu anda Türk halkı sandıklara gidip şuna karar verecekler: Batı ve ABD’ye dost olup, bir demokrat geleceğe mi sahip olacaklar yoksa radikal yönelimli, İslami yönelimli, terörist yönelimli bir hükümeti mi seçeceğini oylayacaklar. Biz Türk halkının yanındayız. Umut ederim bizim ricalarımızı dinlerler ve dost kalırız. Sandığa gidip, uzun süren ve hem Amerikan halkına hem de Türk halkına çok iyiliği dokunmuş bu dostluğu iptal etmezler..”





Uzmanlar





Toplantıya Türkiye ve Kürt konuları uzmanı David Philips, HDP’nin ABD temsilcisi Mehmet Yüksel, Saraya yakınlığı ile bilinen Turkish Heritage Organization’ın başkanı Ali Çınar ve ABD Dışişlerinin eski çalışanı ve Atlantic Council çalışanı Naz Durakoğlu uzman olarak katıldı.





Komite toplantısına katılan Meclis Üyelerinin çok ağır Türkiye eleştirileri gündeme damgasını vurdu.





Programın linki:





https://www.youtube.com/watch?v=4Y3ufQadrO0

