Darbeye katılmayan yüzlerce pilot tasfiye oldu, açık büyük!

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden az sayıda pilot katılmasına rağmen neredeyse her üç savaş uçağı pilotundan biri tutuklanmış/tasfiye edilmişti. Büyük bir pilot açığıyla karşı karşıya kalan TSK, özel havayolu şirketleri ile müzakereler yürütüyor.







Özel havayolu şirketlerinde de benzer bir pilot açığı oluşturmadan telafi edilmeye çalışılan açık için çeşitli formüller masada. Bu tür bir transfer için yasal düzenleme hazırlıkları sürüyor.





Pilot sayısındaki kritik düşüşün ardından TSK, bazı pilotlara geri dönüş yolunu açmış ancak yine de olması gereken kapasiteye ulaşamamıştı.





Plana göre yaşı daha genç, sağlık kriterlerini tutan asker kökenli pilotlar Hava Kuvvetleri’ne dönecek. Belirli bir süre görev yapacak ve pilot yetiştirilmesine katkıda bulunacak.





Programın ikinci aşamasını, ABD’de uzun yıllardır uygulanan ‘yedeklik’ sistemi oluşturuyor. Mecburi hizmetini tamamlayıp havayollarına geçen askeri pilotlar, belirli bir yıl boyunca askeri görevlerini yerine getirecek. Örneğin bir F-16 pilotu mecburi hizmetinin ardından havayollarında uçarken yılın belirli bir döneminde Hava Kuvvetleri’ne dönecek. Minimum harbe hazırlık düzeyinde F-16 uçuşlarını yapacak. Daha sonra sivile dönecek. Geçişler sırasında tamamlayıcı eğitim alacak.





Askeri uzmanlar bir F-16 pilotunun yetişmesinin yıllar aldığı ve milyon dolarlara mal olduğuna dikkat çekerken “Benzer sistem ABD’de uygulanıyor. Savaş durumunda bu pilotlar göreve çağrılıyor” dediler.