TSK'dan Suriye ve Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları geceyarısı 2'de düzenlediği hava operasyonuyla Irak'taki Şengal Dağını ve Suriye'nin kuzeydoğusunu hedef aldı.







Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyururken, sivil can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.





Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur' denildi.