Adil Öksüz darbeden önce Fikri Işık'la buluştu mu?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eren Erdem 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Adil Öksüz’le Milli Savuna Bakanı Fikri Işık arasında görüşme olduğunu öne sürdü.

Tele 1 televizyonunda konuşan CHP’li vekil, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın "14 Temmuz’da Sakarya’da Adil Öksüz’le görüştüğünü", "bu görüşmenin görüntüleri olduğunu" ve "görüntülerin kimde olduğuna ilişkin MİT’in bilgisinin olduğunu" öne sürdü.

FİKRİ IŞIK ACİL OLARAK ERDOĞAN'IN YANINA NEDEN GİTTİ?

Yeni Yön sitesi ise Fikri Işık'ın Adil Öksüz ile görüştüğü iddia edilen 14 Temmuz’da birkaç saatliğine Erdoğan’ın bulunduğu Marmaris’e gidip ardından Sakarya bölgesine, Kocaeli’ne geldiğini ortaya çıkardı.





Bakan Işık iddia edilen Adil Öksüz görüşmesinden önce veya sonra Erdoğan’la ne görüştü?

Hangi aciliyeti olan mesele için tatildeki Erdoğan’a bir kaç saatliğine uğrayıp Sakarya civarına geri döndü?

Fikri Işık’ın iddiasına göre Erdoğan tatilde olmasına rağmen acil olarak YAŞ konusunu görüşmüşler.





İşte Fikri Işık’ın daha önce havuza yakın İnternetHaber sitesine verdiği söyleşide kendi anlatımıyla 13-15 Temmuz arasında nerede olduğunun ayrıntılarını şöyle anlatmış:





''13 Temmuz Çarşamba günü programımız vardı ertesi gün yani Perşembe günü de Cumhurbaşkanı’da beni Marmaris’e çağırdı. YAŞ ile ilgili bir değerlendirme yapalım diye, darbeden bir gün önce. Çarşamba günü özel kalem müdürü de İstanbul programını iptal ettirmek için çok uğraştı. Önemli program değil, bakan katılmadı hiç. Ben “Sanayi Bakanlığı yaptım. Savunma Sanayi İhracatı bizim için önemlidir, buna gideceğim” dedim. O gün gitmememiz için ısrar etti, ben de gideceğim deyince bana daha bir şey diyemedi. Biz Perşembe günü gittik Marmaris’e oradan Kocaeli’ne geçtim. Sabahtan erkenden de İstanbul’a geçtim. Çırağan’da toplantımızı yaptık, Cuma namazını da 1. Ordu’nun tam karşısında Selimiye Camii’sinde kıldık. Cevdet Erdöl ile buluştuk, beraber yemek yedik. O gün İstanbul’a gitmesem Ankara’ya döneceğim. Darbe olacağı için Özel Kalem Müdürü İstanbul’a gitmemi istemiyor, Ankara’da kalmamı istiyor.''