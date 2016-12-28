Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Erdoğan’ın ‘IŞİD’e destek’ açıklamalarına cevap /28 Aralık 2016 03:14

ABD’den Erdoğan’ın ‘IŞİD’e destek’ açıklamalarına cevap

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası koalisyonun IŞİD de dahil olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara destek verdiği yönündeki iddialarını ‘gülünç’ olarak nitelendirdi.

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ABD liderliğindeki uluslarası koalisyonu IŞİD’e destek vermekle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Türkiye yönetimi tarafından dile getirilen açıklamaların herhangi bir kaynağı olmadığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili, ‘Bu gülünç” ifadelerini kullandı. Toner, “Biz, yüzde 100 IŞİD’in yenilmesinin ve yok edilmesinin arkasındayız” diye ekledi.
 
‘SURİYE’YE MANPAD GÖNDERMİYORUZ’
 
Öte yandan, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'deki müttefikleri askeri malzeme gönderilmesine dair kısıtlamaları kaldıran kararının MANPAD taşınabilir füze sistemlerini kapsamadığını savunan Toner, “MANPAD’lara karşı duruşumuz değişmedi. Bu tarz silahların Suriye’ye girmesi konusunda derin endişelerimiz var. Suriye’ye herhangi bir çeşit MANPAD sağlamıyoruz” dedi.
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