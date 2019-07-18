Darbe girişimini öğretmen, öğrenci, hemşire, memur yapmış olamaz

15 Temmuz hain darbe girişimini tekrar lanetleyen Saadet Lideri Karamollaoğlu, “3 yılda 32 KHK yayınlandı. 125 bin 678 kişi ihraç edildi. 500 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. 29 bin 382 kişi tutuklandı. Peki bu işlemlere tabi tutulanlar kim? Öğretmen, öğrenci, hemşire, memur… Bunların birçoğunun darbeye iştirak etmesi, darbe yapması mümkün dahi değil. Peki asıl darbeyi organize edenler, bu işin siyasi ayağı nerede?

Biz soruyoruz, onlar cevap vermiyor

3 yıldır biz bu soruya cevap alamıyoruz. İktidar da bu soruya cevap vermemekte ısrarcı. Darbeye iştirak eden, gerek askeri gerekse siyasi kanadın ise hak ettikleri cezayı almaları gerekmektedir. Eğer 15 Temmuz tam manası ile bir destana dönüşsün isteniyorsa bu işin siyasi ayağı ortaya çıkarılmalıdır!” dedi.

DARBECİLER HAKETTİĞİ CEZAYI ALMALI





15 Temmuz sonrası süreçte yapılan hataların sadece birlik ve beraberliği zedelemediğine de dikkat çeken Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Bu süreç ne yazık ki Türkiye’de adalete de zarar verdi. 15 Temmuz’un üç yıllık tablosuna baktığımız zaman bu durum açık bir şekilde görülmektedir; 3 yılda 32 KHK yayınlandı. 125 bin 678 kişi ihraç edildi. 500 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. 29 bin 382 kişi tutuklandı. Peki, bu işlemlere tabi tutulanlar kim? Öğretmen, öğrenci, hemşire, memur…





Bunların birçoğunun darbeye iştirak etmesi, darbe yapması mümkün dahi değil. Peki, asıl darbeyi organize edenler, bu işin siyasi ayağı nerede? 3 yıldır biz bu soruya cevap alamıyoruz. İktidar da bu soruya cevap vermemekte ısrarcı. Darbeye iştirak ettiğini iddia ettikleri terziye kadar gidip buluyorlar. Fakat işin siyasi ayağını bir türlü bulamıyorlar. Olan yine gariban, kimsesi olmayan insanlara oluyor. Bu ülkede tıpkı 12 Eylül süreci gibi travmatik bir sürecin var olduğunu gösteriyor. Biz bugüne kadar defalarca uyardık, adalet olmadan devlet ayakta kalamaz. 15 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan bu adaletsiz tablonun düzeltilmesi elzemdir. Darbeye iştirak eden, gerek askeri gerekse siyasi kanadın ise hak ettikleri cezayı almaları gerekmektedir. Eğer 15 Temmuz tam manası ile bir destana dönüşsün isteniyorsa bu işin siyasi ayağı ortaya çıkarılmalıdır!”









ÖĞRENCİLERİN MÜEBBETE MAHKÛM EDİLMESİNİ VİCDANIM BİR TÜRLÜ KABUL ETMİYOR





Hava Harp Okulu öğrencilerinin mağduriyetine de değinen Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Yalova’da 14 Temmuz günü kampta olan bu öğrenciler, toplumsal olay var denilerek kamptan köprüye götürülmüşlerdir. Her türlü iletişim aracından mahrum olan öğrenciler, darbe olduğunu fark eder etmez silahlarını bırakmışlar, hatta halkla birlikte İstiklâl Marşı söylemeye başlamışlardır. Bunların görüntüleri bugün mevcuttur. Fakat buna rağmen komutanlarının emri ile köprüye götürülen bu öğrenciler, darbecilik suçlaması ile müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Öğrencilerin ilk öğrendiği şey komutanlarının emrine itaattir. Bunların bir planlama yapmaları, bir askeri ihtilali tertip etmeleri mümkün değil, akla ziyan. Kim bunları düşünebilir benim havsalam almıyor. Ama ceza verme noktasına gidince ne yazık ki birileri hiç tereddüt etmiyor. Özellikle de müebbet hapse mahkûm edilmelerini ben bir türlü içime sindiremiyorum. Vicdanım bunu kabullenemiyor. Bu karar doğru değildir ve hayatlarının baharında bu ceza ile karşı karşıya kalan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Ne dedik? 15 Temmuz’un siyasi ayağı ortaya çıkmadan 15 Temmuz anlaşılamaz. Kim bu siyasi ayak? Burada çok açık ve net olarak söylüyorum; siyasi ayak AK Parti’nin bizatihi kendisidir. Bu kadroları iş başına getiren AK Parti’den başka kim? Köydeki Mehmet Ağa mı bunu yaptı? Yoksa bir sendika başkanı mı? Biz bunu bu şekilde gördük, görüyoruz, millet de anlıyor. Ama AK Parti kendi içini temizleyemediği için dikkatleri başka tarafa çekmekte ve masum insanları cezalandırmakta hiç tereddüt göstermiyor. Dost acı söyler. Dosttan başka da acı söyleyen insan olmaz. Yalakalar acı söylemez. Biz bunu söylerken arkadaş dön bir bakın, problemi önce kendinizde arayın. Kendi problemlerinizi göremezseniz başka problemleri düzeltemezsiniz. Türkiye’yi yönetenler bu hususları idrak etmeden hiçbir problemini çözemezler, bırakın 15 Temmuz gibi kalkışmaları önleyebilsinler! Onun için şunu idrak edelim; 15 Temmuz’u AK Parti önlemedi, MHP önlemedi. Bu millet önledi.”