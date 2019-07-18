Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da kızamık aşısı ‘zorunlu’ hale geliyor /18 Temmuz 2019 09:10

Almanya’da kızamık aşısı ‘zorunlu’ hale geliyor

Almanya'da çocuklara kızamık aşısını zorunlu hale getiren yasa tasarısı bakanlar kurulundan geçti. Gelecek yıl mart ayında yürürlüğe girecek olan yasaya uymayan velilere 2 bin 500 Euro para cezası verilecek.

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SAĞLIK Bakanı Jens Spahn'ın hazırladığı bakanlar kurulundan geçen yasaya tasarısına göre, yeni kreş ve okula başlayacak çocuklar için veliler aşı yaptırdıklarını okul kaydı yaparken göstermek zorunda. Aksi takdirde çocuğun okul kaydı yapılmayacak ve velilere 2 bin 500 Euro'ya kadar para cezası verilecek. Çocuğun kızamık aşısı olduğunu göstermek için aşı kayıt defteri veya doktor raporu gerekiyor.

‘AMAÇ BULAŞMASINI ÖNLEMEK’
Zorunlu kızamık aşısını savunan Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Kızamık aşısıyla mümkün olduğunca kızamık hastalığının çocuklara bulaşmasını önlemek istiyoruz” dedi. Yasa yürürlüğü girdiğinde anaokulu veya okullarda olan çocukların da 31 Temmuz 2021 tarihine kadar kızamık aşısı yaptırmaları gerekiyor.
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