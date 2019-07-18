Gece yarısı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü değişti





Erdoğan imzası ile Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.





Yayımlanan Atama Kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş getirildi. Mehmet Aktaş’tan boşalan Şırnak Valiliği’ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği’ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.





Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğine görevlendirildi.