Samanyolu Haber /Gündem / Gece yarısı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü değişti /18 Temmuz 2019 09:18

Gece yarısı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya bakanlık emrine atandı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ise Şırnak Valisi Mehmet Aktaş getirildi.

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Erdoğan imzası ile Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan Atama Kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş getirildi. Mehmet Aktaş’tan boşalan Şırnak Valiliği’ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği’ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğine görevlendirildi.
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