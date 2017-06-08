Samanyolu Haber /Gündem / Katar'ı korumak için Türk Askeri devrede /08 Haziran 2017 01:44

Katar'ı korumak için Türk Askeri devrede

Katar'da Türk askerinin konuşlanmasını içeren kanun tezkeresi Meclis'te kabul edildi.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan’ın başını çektiği 8 ülkenin ilişkileri kestiği Katar’a Türkiye asker desteği verecek. Türkiye ile Katar Devleti Hükümeti arasında Katar topraklarında Türk Kuvvetleri’nin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması ile anlaşmanın tadili hakkında protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kanun tasarısına göre, Türkiye Katar’da müşterek bir karargah, koordinatör heyet, destek unsurları, kara ve deniz unsurları bulundurabilecek.

İki ülke protokol çerçevesinde şu alanlarda iş birliği yapılacak:

- Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretler,

- Tarafların okul, eğitim merkezi ve birliklerinde karşılıklı verilecek eğitim (lisan eğitimi dahil) ve öğretim,

- İç güvenlik eğitimi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eğitimi, toplumsal olaylara müdahale eğitimi, askeri kolluk görevlerine yönelik eğitimler ve mobil eğitim timi görevlendirmeleri,

- Her iki tarafın birlik, karargah ve kurumlarında verilecek görev başı eğitimi,

- Tarafların okul, eğitim merkezi ve birliklerinde karşılıklı verilecek kurslar,

- Eğitimde kullanılan teçhizat ve eğitim yardımcı malzemelerinin geliştirilmesinde karşılıklı yardımlaşma,

- Müşterek konularda tecrübe ve bilgi mübadelesi ile teknolojik iş birliği,

- Eğitim-öğretim ve teknik-lojistik konularda bilgi ve tecrübe aktarımı maksadıyla "danışmanlık hizmeti" sağlanması,

- Genelkurmay Başkanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve kurs görmek üzere personel gönderilmesi.
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