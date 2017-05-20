Samanyolu Haber /Dünya / Görevden alma prosedürü araştırılıyor /20 Mayıs 2017 09:41

Görevden alma prosedürü araştırılıyor

Beyaz Saray avukatlarının, ABD Başkanı Donald Trump'a dair süren tartışmalar üzerine "görevden alınma prosedürlerini araştırmaya başladığı" açıklandı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusya bağlantıları" ile ilgili tartışmalar sürerken, ABD'li kaynaklar Beyaz Saray avukatlarının "görevden alınma prosedürlerini incelemeye başladığı" öne sürdü.

CNN'e konuşan kaynaklar, avukatların konuyla ilgili Trump'ı savunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin, Trump'ı ABD Kongresi'nde savunacağına inanırken, Demokrat kimi isimlerin de görevden alma tartışmasını yatıştırmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Ancak avukatların, geçtiğimiz hafta konunun uzmanlarıyla konuşmaya başladığı ve prosedürlere dair bilgi toplamakta oldukları kaydedildi.
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