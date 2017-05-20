Görevden alma prosedürü araştırılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusya bağlantıları" ile ilgili tartışmalar sürerken, ABD'li kaynaklar Beyaz Saray avukatlarının "görevden alınma prosedürlerini incelemeye başladığı" öne sürdü.





CNN'e konuşan kaynaklar, avukatların konuyla ilgili Trump'ı savunmaya hazırlandıklarını açıkladı.





Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin, Trump'ı ABD Kongresi'nde savunacağına inanırken, Demokrat kimi isimlerin de görevden alma tartışmasını yatıştırmaya çalıştığı iddia ediliyor.





Ancak avukatların, geçtiğimiz hafta konunun uzmanlarıyla konuşmaya başladığı ve prosedürlere dair bilgi toplamakta oldukları kaydedildi.