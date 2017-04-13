Asan ve Çapan'ı MİT mi kaçırdı?

Ankara'da biri 13 diğeri 12 gündür kayıp olan Turgut Çapan ve Önder Asan'ın MİT tarafından kaçırılmış olabileceği gündeme geldi.







İki ailenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, başvurdukları devlet yetkililerinin, ürkek davrandıklarını olayın arkasında daha büyük bir organizasyon varmış gibi çekingen hareket ettiklerini belirttiler.





Ankara Valisi Ercan Topaca, "kayıp iki kişiyle ilgili" çalışmaların sürdüğüne ilişkin twit atsa da ailelerin paylaştığı bilgiler oldukça farklı





Turgut Çapan'ın eşi Ülkü Çapan'ın @CapanAilesi twitter hesabından verdiği bilgilere göre olaylar valinin söylediği gibi ilerlemiyor. Aile Vali Topaca'yla görüşmek için Valiliğe gittiğinde bir hafta sonrası için 18 Nisan'a randevu verilmiş.





Valiliğin süreci uzatma yönündeki bu hamlesi diğer kamu kurumlarında da benzer biçimde ortaya çıkıyor. Aile eşlerinin son görüldüğü bölgeyle ilgili Emniyet'e verdikleri bilgiler karşısında aldıkları cevapla şoka uğramış.





Ailelerin ısrarla etrafta çok fazla kamera olduğu, kamera görüntülerinin toparlanması talebine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde kendileriyle görüşen polis memurunun cevabı "Kameralardan bişey çıkmaz emin olun" şeklinde olmuş.





Ülkü Çapan aldığı bu cevap karşısında şöyle diyor: "?Görevli memur bize gayet rahat bir şekilde kameralardan bir şey çıkmaz emin olun dedi. ?13 gündür bir umut diye kapı kapı dolaşan ben bu cevap karşısında şok oldum. ?Polisler kameraları izlemeden nerden biliyorlar bier şey çıkmayacağını? ?13 gündür tek kamera kaydı alınmadığı gibi, hala da Polisin kamera kaydı toplamakta isteksiz olduğunu gördüm"





KAÇIRAN KURUM MİT Mİ?





Gitmedik devlet kurumu bırakmayan aileler, tüm devlet kurumlarından benzer tepkiler görmeleri nedeniyle olayın daha büyük bir boyutu olduğunu düşünmeye başlamış. Ülkü Çapan, twitter hesabından bu iddiayı gündeme getirdi:





"?Hem eş dost akraba, hem de burdan mesaj atan kişiler eşimin mit tarafından sorguya alınmış olabileceğini söylüyor. ?Bunu Komsere sordum, MİTİN kimseyi almayacağını iddia etti."





Ülkü Çapan aldığı bu cevap karşısında, Emniyet'te karşılaştığı gizemli durumu dile getirerek şu soruyo soruyor: "?Ben zaten 2 Nisanda kayıp başvurusunda bulundum, Emniyetin delilleri kamera kayıtlarını kendiliğinden toplaması gerekmiyor mu? ?Eşim kaçırılalı 13 gün oluyor. Kamera kayıtları silinmek üzere."





DELİLLER ORGANİZE BİÇİMDE YOK EDİLİYOR?





Ülkü Çapan bu noktadan sonra Ankara Valisi'ne seslenerek, bölgedeki kamera görüntülerinin yok olmadan toplanması için çağrı yapıyor:





"?Sayın Valim @TopacaErcan eşimle ilgili deliller yok olmak üzere. ?Sayın Valim @TopacaErcan bugün özel kaleminizden ancak 18 Nisan saat 17.00'de randevu alabildim. ?Bana bir hafta sonrasına randevu verdiler eşi kaçırılan bir insan için bir hafta bir yıl demektir. ?Sayın Valim @TopacaErcan Eşimi bulun yeterki canından emin olayım. Hapiste de olsa bileyim ki yaşıyor.

"

FATMA ASAN TEPKİLİ





Kaçırılan Önder Asan'ın eşi Fatma Asan ise delillerin organize biçimde yokedildiğni düşünüyor. Asan, [email protected] _asan1905 twitter hesabından şunları yazdı:





"?Sayın Vali @topacaercan twitter'da kayıp/kaçırma olayları ile ilgileneceğinizi ifade etmeniz sebebi ile teşekkür ederim. ?Ancak Emniyet ve Savcılık birimleri bugüne kadar hiç kamera görüntüsü toplamadılar. ?Sayın Vali @topacaercan deliller emrinizdeki görevlilerce ihmal sureti ile yok ediliyor gibi. ?Eşimin başına bir şey gelirse hem faillerinin hem de sorumsuzlukları ile ?buna sebebiyet vermiş olacak olan Polislerin, Savcıların hesap vermesi için hayatımın sonuna kadar mücadele edeceğim."





NE OLMUŞTU?





Turgut Çapan 31 Aralık ve Önder Asan 1 Nisan 2017'de ortadan kayboldu. İki isim de Ankara'nın Şentepe semtinde birbirine yakın noktalarda ortadan kayboldular. Önder Asan'ın arabasının lastiği kesilmiş halde yakın bir noktada bulundu. İki ismin de geçmişte KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında çalışıyor olması kayıt dışı biçimde gözaltına alınıp sorgulandıkları iddiasını gündeme getirdi. Bu iddiayı doğrulayan gelişme ise ailelerin Adliye'ye yaptıkları başvuruda iki isim hakkında da verilmiş resmi bir gözaltı ya da yakalama kararı olmamasıydı. İki ismin de 90'lı yılların yöntemleriyle MİT tarafından kayıt dışı olarak kaçırılıp sorgulandıkları iddia ediliyor.