Damada verilen şirketlere ortak olma yetkisi ne anlama geliyor?

Bu yetkiyle artık Hazine, uygun gördüğü şirketlere kamunun parasıyla ortak olabilecek.





Yeniçağ Yazarı Orhan Uğuroğlu da bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı tarafından Hazine’ye verilen bu yetkiyi ele aldı.





Uğuroğlu söz konusu karar için “Dünyada ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş yetkiler” ifadesini kullanırken “şirketlerden vergi toplayacak, onları denetleyecek Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kararname ile şirket ortağı olacak” dedi ve şu soruları sordu:





“Hangi şirketlere, hangi şartlarda ortak olacak?





- Hangi batık şirketler kurtarılacak.





Kayınpeder damadına, yani Cumhurbaşkanı bakanına bu yetkiyi neden verdi?





Hiçbirimiz kaz değiliz ya öğrenmek hakkımız…”





Maliye Bakanlığı'nda Baş Hesap Uzmanlığı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na bu yetkilerin anlamını sorduğunu belirtiyor Uğuroğlu ve aldığı yanıtları şöyle aktarıyor:





"Muhtemelen kuracakları veya kurulu bir finans şirketine Hazine ortak olacak ve batık banka kredileri ile batmış şirketlerin vergi ve kredi borçlarının yükünü aktaracaklar.





Hazine buraya nakit ödeme yapacak ya da tahvil verecek.





Yani vatandaş batık şirketlerin yükünü omuzlamış olacak. Şirket ve banka kurtarma operasyonu gibi görünüyor.





Yurtdışında kurulu şirketlere Hazine'nin ortak olabilmesi ise çok ilginçtir.





Hazine ve Maliye gibi kurumlar asli devlet fonksiyonu icra ederler. Piyasalara doğrudan müdahale eder veya düzenler/denetlerler.





Aracı şirket kullanmazlar. Şirketler aracılığıyla yatırımcı olmazlar Cumhurbaşkanlığı kararnameleri aynı zamanda kanun ki gerekçeleri olmalı.





Bir yabancı şirket 'TC Hazine'si de ortağımız' diyebilecek bu düzenleme ile.





Hiç duydunuz mu 'İngiliz veya Alman hazinesi doğrudan ortağımız' diyen?





Saray'ın açıklama yapması şart."





Uğuroğlu, eski Maliye Bakanı Gelirler Genel Müdür Yardımcısı, vergi uzmanı Yakup Uslu ile de yetkilerin anlamını konuştuğunu belirtti.





Uslu’nun AKP'nin kaldırdığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden kurmasının “ilginç” olduğunu söylediğini belirten Uğuroğlu, Uslu’nun değerlendirmelerini şöyle aktardı:





“Devletin kadim kuralları var ki maliye ya da hazinenin şirket kurması veya ortağı olamaz, olmamalı… Sigorta ve bireysel emeklilik fonlarının şirketlere aktarılarak kullanılmasının da yolu açılıyor."