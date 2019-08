İthal edilen etler fazla geldi, ihraç edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi sunan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, ESK’nin yanlış kararlar ve ithalat politikaları nedeniyle 2018’de 491 milyon TL zarar ettirildiğine dikkat çekti. Aygun, “Zarara uğrayan ESK, ithal et fazlalığı için bir süre önce ihaleye çıktı. İhaleyle 38 bin 663 ton et ihraç edilecek. ESK’nin satışa çıkardığı etin 17 bin 276 tonu dondurulmuş karkas eti, 21 bin 387 tonu ise kemiksiz lop etten oluşuyor. ESK’nin deposundaki et fazlalığından hayvan kesimleri durduruldu” dedi.