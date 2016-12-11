Dalga mı geçiyorsun Numan Kurtulmuş?

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş her zamanki gibi medyayı suçlamayı tercih etti.

Patlamaya ilişkin kendilerinin ihmallerine hiç değinmeyen Kurtulmuş "Terör örgütlerinin, bu terör saldırısından sonra yapmaya niyet ettikleri en önemli şeylerden birisi halkın moralini kırmaktır, bozmaktır. En az terör saldırısı kadar önem verdikleri hususlardan birisi budur. Allah rızası için lütfen halkın moralini bozacak en ufak bir yayın yapılmasın ve bu anlamda da özellikle sosyal medya üzerinden yapılan birtakım yanlış yayınlara da itibar edilmesin, milletimize de bu ricada bulunuyorum. Çünkü çakallar puslu havaları sever. Kimseyi sevindirmeyelim. Türkiye düşmanlarını, bu milletimizin düşmanlarını sevindirmeyelim. Hep beraber hem yasımızı tutalım hem teröre karşı mücadelemizi sürdürelim hem de yolumuza devam edelim" diye konuştu.





İHMALİ ARAŞTIRACAĞINA BASINA YAYIN YASAĞINI KONUŞMAK HANGİ AKILLA İZAH EDİLİR?





Medyanın yüzde 80'ini kontrol altında tutan, 150 gazeteciyi cezaevine atan iktidarın istifa etme erdemi göstermeyen en yetkili isimlerinden biri olan Kurtulmuş için özellikle sosyal medyada ''basına uyarılar yapmak yerine terör saldırısının neden önlenemediğine kafa yorsa iyi olur, halkın moralini bozdurmamak için teröre yönelik önlem alın o zaman'' yorumları yapılıyor.



