Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Milli terör politikasına ihtiyaç var /11 Aralık 2016 11:15

Kılıçdaroğlu: Milli terör politikasına ihtiyaç var

Kemal Kılıçdaroğlu, 'iktidar, milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacımızın olduğunu kabul etmek zorundadır" dedi

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Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıya ilişkin ""İktidar, ülkemizin, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmek zorundadır" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "İktidar, ülkemizin, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmek zorundadır. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak teröre karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, bir kez daha vurguluyorum" dedi.
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