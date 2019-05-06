Daha inşaat halindeyken... Akkuyu nükleer santrali temelinde peş peşe iki çatlak

Nükleer santralde reaktörün oturacağı temelin bazı bölümlerinde “çatlak” oluştu. Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) müdahale etti, çatlak olan bölüm ya da bölümler tümüyle kırıldı ve yenilendi. Bir kez daha çatlak oluştu. Beton kırıldı ve sorunlu bölümlerde temel yeniden atıldı.







Habertürk gazetesinden Olcay Aydilek'in haberine göre gelişmeler şu şekilde yaşandı:





"Rus Rosatom, Mersin Akkuyu’da her biri bin 200 megavatlık, toplam dört üniteden oluşan 4 bin 800 megavat gücünde Türkiye’nin ilk nükleer santralini inşa etme çalışmalarını sürdürüyor.





İlk ünitenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıl dönümünde, 2023 yılında işletmeye alınması ve elektrik üretimine başlaması hedefleniyor. Diğer ünitelerin de birer yıl arayla işletmeye alınması öngörülüyor. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ),üretilen elektriğin ilk iki ünitede yüzde 70’ini, diğer iki ünitede yüzde 30’unu 15 yıl boyunca 12.35 dolar/ sentten satın alacak.





Türkiye için yeni ve yüksek bir teknoloji olan nükleerde, her aşamada hem ulusal hem de uluslar arası ve “bağımsız” kuruluşların denetimi ve onayı gerekiyor.





Kuşkusuz TAEK'in (kısa süre önce bir kanun hükmünde kararname ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu. Kurul, santralle ilgili inşaat aşamasından başlayarak gerekli denetleme ve düzenlemeleri yapacak) büyük sorumluluğu bulunuyor.





TAEK’TEN ÇATLAK MÜDAHALESİ





TAEK, bu konuda yaz döneminde önemli bir sınavdan geçti. Rosatom; yaz döneminde 80 metre eninde, 80 metre boyunda yaklaşık 3 metre yüksekliğinde reaktörün oturacağı temeli atmak üzere mesai verdi. Temel alanı belli büyüklükte parçalara bölündü ve beton döküldü. Ancak, bazı bölümlerde çatlaklar oluştu. İlk çatlak temmuz ayında tespit edildi. Beton konusunda uzmanlardan ve değişik üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden danışman kadrosu bulunan TAEK, saha denetimlerinde çatlağı tespit etti ve müdahalede bulundu. Sorunlu beton kırıldı. Yeniden atıldı.





BİR KEZ DAHA ÇATLAK OLUŞTU





İzleyen günlerde, bir kez daha denetimlerde bazı bölümlerde çatlak olduğu saptandı. Çatlak olan bölüm tümüyle kırıldı ve yeniden yapıldı. Bin 200 megavatlık ilk ünitenin, reaktörün oturacağı “baz temel” olarak anılan bölümünde beton işi tümüyle tamamlandı.





Şimdi, kota kadar olan bölümün inşaatı devam ediyor. Daha sonra tonlarca ağırlığındaki bir uçağın çarpmasına dayanıklı 80 metre yüksekliğinde bir bina inşa edilecek. Bu binada 1.5 metre ve 1.2 metre kalınlığında betonlar kullanılacak. Bu bina, kubbeli olacak."