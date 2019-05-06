Can Ataklı / Sözcü

Erdoğan YSK'dan net mesaj gelmeyince konuşmuş







Türkiye, normal bir ülke olsa Erdoğan önceki gün MÜSİAD'da yaptığı konuşmayı yapamazdı.

Buna cesaret edemezdi.

Ama yeni Türkiye böyle bir yer artık.

Ne Anayasa, ne hukuk, ne demokrasi var artık.

Bu nedenle Cumhurbaşkanı canı ne istiyorsa onu yapabiliyor.

Erdoğan'ın YSK'yı açıkça tehdit eden “Seçim yapılmalı” sözleri, AKP'de bile rahatsızlık yarattı.

Ancak kimsenin sesi çıkmıyor, çünkü herkes korkuyor.

AKP'li kulislerden aldığım bilgiye göre; Erdoğan seçimlerin yenilenmesi konusunu parti yöneticilerine bırakmış.

Hatta öyle ki bazı tetikçi yazarlar aracılığı ile “Aslında Erdoğan sonuçları kabul etti. Şimdi önündeki 4 yılı sorunsuz yaşamak istiyor” algısı bile yaratmaya çalışmış.

Yayılan dedikoduya göre Erdoğan sonucu kabullenmişti ama başta damat olmak üzere bazı şahin AKP'liler “seçim tekrarı” için bastırıyordu.

Bunun doğru olamayacağını defalarca dile getirdim.

İstanbul'u ne pahasına olursa olun geri almak isteyen aslında Erdoğan.

Şimdi kulislerden aldığım bilgiye göre ortaya çıkıyor ki, Erdoğan aracılarla işi halledemeyince işe bizzat el koymuş. YSK Başkanı'nın kıvırtma ihtimaline karşı “Valla sen bilirsin” anlamına gelen konuşmasını yapmış.

Saraya yakın bir kişi ise; “Cumhurbaşkanı başta damat olmak üzere bazı bakanlarla, bazı danışmanlara fena halde fırça attı, ‘Bir işi beceremediniz' diye bağırdı” dedi bana.