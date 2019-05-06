ABD ile İran arasında askeri gerilim artıyor









Konuya ilişkin açıklama yapan ancak ismi paylaşılmayan bir yetkili Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon’nun da bu kararı onayladığını söyledi. Ancak uçak gemisi ve benzerin güçlerin bölgeye kaydırılmasına ilişkin detay paylaşmadı.





Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Pazar akşamı yaptığı açıklamada Amerika’nın, USS Abraham Lincoln uçak gemisini ve bir bombardıman görev gücünü Ortadoğu’yu da kapsayan Amerika Merkez Komutanlığı’na gönderdiğini söyledi.





Bolton, söz konusu kararın bazı sorunlar ve artan işaretler ve uyarılar üzerine alındığını söyledi. Detay vermekten kaçınan Ulusal Güvenlik Danışmanı, Amerika’nın kendisine yönelik bir saldırıya sert şekilde karşılık vereceğinin işaretini ortaya koyduğunu belirtti.





Bolton, “Amerika İran rejimiyle bir savaş arayışında değil ama Devrim Muhafızları, İran güçleri ya da vekalet güçlerden gelebilecek bir saldırıya karşılık vermek için tamamen hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.





Pentagon’dan Bolton’un açıklamarına dair henüz bir yorum yapılmadı.





Abraham Lincoln uçak gemisi ve bir grup savaş gemisi son olarak Akdeniz sularında konuşlu bulunuyordu. Geçtiğimiz hafta Arnavutluk hükümet yetkilileri, Abraham Lincoln uçak gemisi Adriyatik denizi sularındayken gemiye bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi.





Bolton’un işaret ettiği Merkez Kuvvetler Komutanlığı alanı kapsamında Abraham Lincoln gemisinin Kızıl Deniz’e Arab Denizi’ne ya da Basra Körfezi’ne gidebileceği belirtiliyor. Hali hazırda Basra Körfezi’nde herhangi bir Amerikan uçak gemisi bulunmuyor.





Bolton’un kast ettiği bombardıman görev gücü de karada konuşlu bombardıman uçakları anlamına geliyor ve bunlarında Arap Yarımadası’ndaki üslere konuşlandırılacağı ifade ediliyor.





Avrupa seyahati esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pompeo da Amerika’nın bu hazırlıkları bir süredir yaptığını söyledi.





Pompeo da İran ya da ona bağlı güçlerin Amerika kuvvetlerine ya da temsilciliklerine yönelik saldırı olasılığından bahsetti ve “Kesin bir biçimde İran tarafından artan bir hareketlilik görüyoruz. Bu durumda bir saldırıdan İran’ı sorumlu tutarız. Bu saldırı üçüncü bir grup vekalet güç Hizbullah’tan da gelse bir bundan doğrudan İran yönetimini sorumlu tutacağız” dedi.





Artan hareketlilikten neyi kast ettiği sorulan Pompeo, “Bunun altında yatanların neler olduğu hakkında konuşmak istemiyorum. Ama biz net biçimde ifade etmek istiyoruz ki İranlılar olası bir durumda nasıl tepki vereceğimizi anlamalılar” dedi.





İsrail ve Gazze şeridinde yaşananlarda İran’ın parmağı olup olmadığı şeklindeki bir soruyaysa Amerika Başkan Yardımcısı Pompeo “O konu bundan ayrı” yanıtını verdi.





Öte yandan Trump yönetimi İran’a yönelik baskılarını arttırıyor.





Geçen Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika’nın İran’dan petrol alımı konusunda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye sağlanan muafiyeti uzatmayacağını duyurdu.





Amerika ayrıca son olarak İran Devrim Muhafızları gücünü terör örgütü olarak tanıdığını ilan etti.