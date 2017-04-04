Diyarbakır'da başka Ankara'da başka!.

Diyarbakır'da unuttuğu Türk milletini Ankara'da hatırladı





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde yaptığı konuşmalardaki ayrıntı dikkat çekti. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda

Erdoğan’ın 1 gün arayla yaptığı konuşmasındaki 180 derece zıtlığa dikkat çekiliyor.





Erdoğan 1 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır’da yaptığı konuşmada “Dikkat ediniz. Türk demiyoruz, Kürt demiyoruz. Çerkez, Laz, Boşnak, Roman demiyoruz. Hepsini birden içine alan bir ifade kullanıyoruz. Tek millet, diyoruz. 80 milyonuyla tek millet” ifadelerini kullandı.





Yine Erdoğan bir gün sonra 2 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da yaptığı konuşmada “16 Nisan geliyor, Türk milleti, 80 milyon, inşallah bütün Batı'nın liderlerine en büyük dersi verecek” dedi.