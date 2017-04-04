Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da başka Ankara'da başka!. /04 Nisan 2017 14:08

Diyarbakır'da başka Ankara'da başka!.

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ve Ankara'da 80 milyon vatandaş için yaptığı iki farklı tanımı konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde yaptığı konuşmalardaki ayrıntı dikkat çekti. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda 
Erdoğan’ın 1 gün arayla yaptığı konuşmasındaki 180 derece zıtlığa dikkat çekiliyor.

Erdoğan 1 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır’da yaptığı konuşmada “Dikkat ediniz. Türk demiyoruz, Kürt demiyoruz. Çerkez, Laz, Boşnak, Roman demiyoruz. Hepsini birden içine alan bir ifade kullanıyoruz. Tek millet, diyoruz. 80 milyonuyla tek millet” ifadelerini kullandı.

Yine Erdoğan bir gün sonra 2 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da yaptığı konuşmada “16 Nisan geliyor, Türk milleti, 80 milyon, inşallah bütün Batı'nın liderlerine en büyük dersi verecek” dedi.
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