Samanyolu Haber /Gündem / Öksüz'ün üzerinden çıkan GPS cihazı MİT'e mi ait? /04 Nisan 2017 14:15

Öksüz'ün üzerinden çıkan GPS cihazı MİT'e mi ait?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği, darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Adil Öksüz’ün gözaltında tuvalete atmak istediği GPS cihazının MİT’e ait olduğu öne sürülüyor.

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İstanbul’da televizyon yöneticileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Adil Öksüz ile ilgili açıklamaları merak uyandırdı. “Biz Adil Öksüz adını dile getirmeden önce kimse bu ismi dile getirmedi” diyen Kılıçdaroğlu, “Adil Öksüz’ün kullandığı GPS cihazı hangi devlet kurumu tarafından ithal edilmiştir bu açıklanmalı” çağrısıyla nereyi işaret etti?

Gazeteduvar.com.tr sitesinin özel haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü yakınlarında gözaltına alınan Adil Öksüz’ün üzerindeki GPS cihazını, Kazan Jandarma Karakolu’nda tuvalete attığı bilgisi tutanaklara şu şekilde yansımıştı.



Adil Öksüz, harita üzerindeki herhangi bir konumun koordinat bilgilerini öğrenmek için kullanılan GPS cihazını neden taşıyordu ve gözaltında bu cihazdan niçin kurtulmak istedi?

Darbe girişiminin hemen ardından Adil Öksüz’ün MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) elemanı olduğu iddiası da dile getirilmiş hatta Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Adil Öksüz’e ait olduğu öne sürülen “angaje formu” başlıklı bir belge sosyal medyada paylaşılmıştı. Zira Adil Öksüz, darbe girişimi sırasında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ‘Yrd. Doç. Dr.’ ünvanıyla öğretim görevlisiydi.

Bütün bu iddialara bir yenisi daha eklendi; siyasi kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği ancak adını dillendirmediği kurumun MİT olduğu konuşuluyor. 

İddiaya göre Adil Öksüz’ün üzerinden çıkan GPS cihazı MİT’in ithal ettiği bir cihazdı ve CHP’liler MİT’ten konuyla ilgili bilgi istediklerinde ‘bu konunun gündeme getirilmemesi’ ricasıyla karşılaştılar. 

Bakalım bu defa Kılıçdaroğlu’nun sorusuna bir yanıt gelecek mi?
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