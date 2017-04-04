Kerkük'te gerginliği tırmandıracak gelişme

Kerkük İl Meclisi, hafta sonu Irak meclisinin kabul ettiği Kerkük'teki kamu binalarına sadece Irak bayrağının asılması kararı ile kentin IKBY'ye bağlanması için referandum düzenlenmesi konularını görüşmek üzere toplandı.





TÜRKMEN VE ARAPLAR BOYKOT ETTİ





Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturum sonrası Kürt üyelerle ortak basın toplantısı düzenleyen Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, Kardeşlik Bloğu’nun 2008’den beri birçok "başarıya" imza attığını hatırlatarak, "Bugün yapılan oturumda oy birliğiyle Anayasa’nın 140’ıncı maddesi kapsamında Kerkük’te referandum yapılması kararı onaylandı" dedi. "Irak Parlamentosu ve 140’ıncı maddeye göre yetkili olan Başbakan Haydar Abadi’den ilgili maddesinin daha fazla ertelenmemesini talep ediyoruz" diyen Talabani konuşmasını şöyle sürdürdü: "İbrahim Caferi ve Nuri Maliki döneminden beri hükümetlerin gündeminde olan 140’ıncı maddenin uygulanması yeterince geciktirildi. Kerkük halkının oyalanmaya gücü kalmadı. Bu yüzden bugün il meclisi üyeleri, oylarıyla cesur davranarak Federal Hükümetin Kerkük’te referandumu gerçekleştirmesini kararlaştırdı."





Talabani ayrıca Irak Parlamentosu’nun, Kerkük’te IKBY bayrağının kamu kurumlarında çekilme kararına karşı çıkmasını da reddettiklerini kaydetti.