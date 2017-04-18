Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet Gazetesinin muhasebecisi tutuklandı /18 Nisan 2017 20:18

Cumhuriyet Gazetesinin muhasebecisi tutuklandı

Cumhuriyet Gazetesinin muhasebe servisi çalışanı Emre İper, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin iddia ile ilgili bilirkişi incelemesi talep etmesine rağmen 3 satırlık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) bilgi notu gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ulaştırma görevlimiz Yavuz Yakışkan ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Gazetesinin muhasebecisi tutuklandı

 Yavuz Yakışkan’ın 14, Emre İper ise 12 gün gözaltında tutulduktan sonra bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcısı Yasemin Baba İper'e yöneltilen ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin iddia ile ilgili bilirkişi incelemesi talebine karşın 3 satırlık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) bilgi notuyla İper'i tutuklanması istemiyle İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Yakışkan'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

 

Yakışkan ve İper suçlamaları çürüttü

20 yıldır Cumhuriyette çalışan ulaştırma görevlisi Yavuz Yakışkan ve 13 yıllık muhasebe çalışanı Emre İper’in ifadeleri dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınmıştı. Yakışkan, 4 Nisan, İper ise 6 Nisan’dan bu yana Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında tutuluyordu. Çalışanlarımıza yöneltilen suçlama ile ilgili avukatlarımıza bilgi verilmemiş, dosya hakkında gizlilik kararı verilmişti. Soruşturmayı ise gazetemiz tutuklu yönetici ve yazarları hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcılardan Yasemin Baba yürütüyor.


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