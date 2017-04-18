Almanya Türkiye ekonomisinden endişeli

BDI Başkanı, "Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin ekonomik çıkarları için Avrupalı partnerlerinin güven temelinin daha fazla sarsılmamasını sağlamalı” ifadeleri kullandı.

BGA: Büyük bir endişeyle izliyoruz

Alman Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Birliği (BGA) Başkanı Anton Börner de açıklamasında "Büyük bir endişeyle izliyoruz. Aynı zamanda hükümetin Türkiye'nin yeniden bölünmesine karşı harekete geçmek ve AB ile uzman odaklı bir tartışmaya geri dönmek için elinden geleni yapmasını umut ediyoruz” dedi.

Börner, buna seçim prosedürleri ve ülkedeki hukuk güvenliğinin garantiye alınması gibi açık soruların da dahil olduğunu kaydetti.





Wansleben'den istikrar vurgusu





Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Martin Wansleben ise yaptığı açıklamada, "Alman ekonomisi için Türkiye’deki durumun istikrarlı hale gelmesi ve firmalar için güvenilir çerçeve koşullarının sağlanması önemli” dedi.

Türkiye, 2016 yılında 37 milyar euroluk ticaret hacmiyle Almanya’nın en büyük 20 ticaret ortağı arasında yer almıştı. Ülkede 6 bin 800’den fazla Alman firması faaliyette. Türkiye için Almanya en önemli ticaret ortağı.