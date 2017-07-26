Cumhuriyet çarpıttı, Kılıçdaroğlu Gülen'i suçladı





Konuyla ilgili açıklama yapan New York merkezli Alliance for Shared Values (Paylaşılan Değerler Birliği) Gülen’in söz konusu röportajında bu ifadeleri kullanmadığını açıkladı. Röportajda Gülen’in, ”bazı ulusalcı komutanlar’ iddiasının birtakım yorumcular tarafından dile getirildiğini, fakat elde açık delil olmadan herhangi bir kimseyi suçlamaktan Allah’a sığınırım” dediği belirtildi. Gülen, aynı röportajda ne ‘laik’ ifadesini ne de ‘Atatürkçü’ ifadesini kullanmıştı.







Bu açıklamaya rağmen Cumhuriyet’in haberindeki çarpıtmayı Meclis Grubu’ndaki toplantıda tekrar gündene getiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, söylenmeyen ‘Bu darbe girişimini Atatürkçüler yapmış” ifadesini kullanarak, ” Asıl sorunlu seninle birlikte sana devleti teslim edendir. Sana devleti teslim edenlerde er geç hesabını soracağız, kimse unutmasın. Demiştik ki bir ipte iki cambaz oynamaz, biri düştü, diğeri duruyor. O da hesabını verecek göreceksiniz.” şeklinde konuştu.





Cumhuriyet’in çarpıtma haberinden sonra Alliance for Shared Values, Gülen’in röportajındaki bu kısımları Türkçe ve İngilizcesini yayınlamıştı.





“Darbeden gerçekten kim sorumlu?” sorusuna Gülen, “Ben şu veya bu kişinin veya grubun bu grişimi planladığını iddia edecek durumda değilim. Ancak bir takım yorumcular, bazı ulusalcı komutanların esasen askeri bir darbe olmayan ama askeri darbe gibi görünen bir şey organize etmiş olabileceğini dillendirdiler. Bunu yapmakla benimle irtibatlandırdıkları askerleri ordudan temizlemek, askerin milletn nezdinde itibarini zedeleyerek Erdoğan’ın asker üzerindeelini güçlendirmesine zemin hazırlamayı hedeflediklerini iddia ettiler ki kanaatimce bu diğer iddalara nazaran daha makul.” cevabını veriyor.





Röportajda Gülen bu iddianın kendisi tarafından değil bazı yorumcularla dillendirildiğini ısrarla söylerken, “Ancak tekrar edeyim, elde açık delil olmadan herhangi bir kimseyi suçlamaktan Allah’a sığınırım. Ben daha o günlerde Cumhurbaşkanı’na çağrı yaptım, uluslararası bir heyet teşekkül etsin, hadiseyi tepeden tırnağa araştırsınlar ve şayet beni suçlu bulurlarsa kendi biletimi alıp Türkiye’ye döneceğim dedim. Ama buna bir cevab-u sevap verilmedi.” diyerek de kimse hakkında suçlama yapamayacağını ifade ediyor.





Röportajın o kısmı;





Soru: Geçen yıl 15 Temmuz’da Erdoğan’a yapılan başarısız darbe teşebbüsünün arkasında olmakla suçlanıyorsunuz. Darbeden gerçekten kim sorumlu”





Cevap: “Derbe teşebbüsünü o gece kınadım ve yapılan suçlamayı açık ve net bir dille reddettim.Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir soruşturma yapılmadan beni suçlamaya başladı. Bu ne temel dini prensiplerle ne de evrensel hukuk prensipleriyle tevil edilemez. Daha ortada bir soruşturma yokken nasıl bir insana atf-ı cürümda bulunursun?





Ben şu veya bu kişinin veya grubun bu grişimi planladığını iddia edecek durumda değilim. Ancak bir takım yorumcular, bazı ulusalcı komutanların esasen askeri bir darbe olmayan ama askeri darbe gibi görünen bir şey organize etmiş olabileceğini dillendirdiler. Bunu yapmakla benimle irtibatlandırdıkları askerleri ordudan temizlemek, askerin milletn nezdinde itibarini zedeleyerek Erdoğan’ın asker üzerindeelini güçlendirmesine zemin hazırlamayı hedeflediklerini iddia ettiler ki kanaatimce bu diğer iddalara nazaran daha makul.Ancak tekrar edeyim, elde açık delil olmadan herhangi bir kimseyi suçlamaktan Allah’a sığınırım. Ben daha o günlerde Cumhurbaşkanı’na çağrı yaptım, uluslararası bir heyet teşekkül etsin, hadiseyi tepeden tırnağa araştırsınlar ve şayet beni suçlu bulurlarsa kendi biletimi alıp Türkiye’ye döneceğim dedim. Ama buna bir cevab-u sevap verilmedi.”







