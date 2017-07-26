Doğan Holding’den flaş satış





Bodrum Marina'yı işleten Milta Turizm 105 milyon dolara Koç Grubu'na satıldı.





Doğan Holding bünyesindeki Hürriyet Gazetecilik dün yaptığı açıklamada Trader Eastern Media ve bağlı ortaklıklarında hisse satışı için görüşmeler yapılacağını belirtmişti.







BODRUM MARİNA’YI İŞLETİYORDU





Yat limanı işletmeciliği yapan Milta denizde 425, karada 50 yata tam teşekküllü teknik, güvenlik ve sağlık hizmeti verebilecek kapasiteye sahip. Bodrum Marina’yı işleten şirket Akdeniz’in önemli turzim noktalarından birine sahipti.