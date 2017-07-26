Samanyolu Haber /Gündem / Cemaat ile ilgili pozisyonunuz değişti mi? /26 Temmuz 2017 04:58

Cemaat ile ilgili pozisyonunuz değişti mi?

AB-Türkiye Siyasi Diyalog Toplantısı, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Hahn ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik başkanlığında bugün Brüksel'de gerçekleştirildi.

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AB'nin resmi pozisyonunda bir değişiklik yok: Gülen Hareketi terör örgütü değildir

Siyasi Diyalog toplantıları AB'nin dış politika alanında işbirliği geliştirmek istediği ve üye/aday olmayan üçüncü ülkelerle yürüttüğü bir mekanızmadır. Bakan düzeyinde ve yılda bir kez yapılan sözkonusu toplantıların gerçekleştirilmesine Türkiye uzun süre direnmiş, Yüksek Temsilci Mogherini'nin yakin teması nedeniyle AB Bakanı ve Dışişleri Bakanları seviseyinde katılım sağlamaya başlamıştır.
 


Gergin geçtiği anlaşılan bugünkü toplantının ardından yapılan ve sadece iki soru alınan basın toplantısında her iki bakan oldukça sinirli bir görüntü verdi
Sabah Brüksel Temsilcisinin AB'nin terör örgütü olarak görmediği Hizmet Hareketi'yle ilgili pozisyonlarında bir değişiklik olup olmadığını sorması üzerine, Yüksek Temsilci Mogherini net bir şekilde hayır dedi ve bu kararların tüm üye ülkelerin oybirliğiyle alındığını dile getirdi.
 
TÜRKIYE ARTIK AB'NİN STARTEJİK ORTAĞI, ADAY ÜLKE MUAMELESİ SONA ERİYOR
 
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, toplantıda Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklara yönelik AB pozisyonunu net bir şekilde dile getirdiklerini, Türkiye ile ilişkilerin bugüne kadar aday ülke müzakereleri ve stratejik ortaklık temelinde ilerlediğini, bundan sonra ise ikincisinin ağırlık kazanacağını vurguladı. Bu durum önümüzdeki süreçte Türkiye-AB ilişkilerinin adaylık perspektifi yerine "Staretejik Ortaklık" gibi içi boş ve muğlak bir tanım üzerine oturtulacağı anlamına geliyor. 
 
TÜRKİYE-AB ANLAŞMALARI SONLANDIRILABILIR
 
Diğer taraftan Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Hahn ise, Türkiye ile daha önce imzalanmış olan ikili anlaşmaların sona erebileceğini belirtti. Bu ifade salonda soğuk bir havanın esmesine neden oldu.
 
ÇAVUŞOĞLU: AMNESTY INTERNATIONAL TÜRKİYE BAŞKANI BYLOCK YÜKLEDİĞİ İÇİN TUTUKLANDI
 
Financial Times muhabirinin Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklar ve Başkanlık referandumuna ilişkin sorusu her iki Bakanı da kızdırdı. AB Bakanı Çelik Türk halkının verdiği kararı ne Avrupa Parlamentosu'nun ne de Avrupa Konseyi'nin değiştirmesinin mümkün olamayacağını söylerken; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amnesty International (AI) Türkiye Başkanının AI faaliyetleri nedeniyle değil, telefonuna Bylock yüklediği için tutuklandığını söyledi. Bu yanıt önümüzdeki günlerde Brüksel'de baya konuşulmaya devam edeceğe benziyor.

Haberdar
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