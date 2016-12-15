Cumhurbaşkanı ve milletvekiline yüzde 8 - Emekliye yüzde 3

Asgari ücretlinin zammını ise komisyon belirleyecek. Zam sonrası Cumhurbaşkanı'nın maaşı 32 bin 643 liradan 35 bin 295 liraya, emekli vekilin maaşı da 8 bin 274 liradan 8 bin 946 liraya yükselecek.







Aynı dönem için işçi emeklisinin maaşı ise 1.312 liradan 1.361 liraya çıkacak. Ocak ayında yeniden değerleme zamları nedeniyle vergilerden harçlara, kamusal hizmetlerden cezalara kadar iğneden ipliğe her şeye yüzde 3.83 oranında zam gelecek. Peki, çalışanlarla emeklilerin maaş ve ücretleri ne kadar artacak? İşte netleşen ve tahmin edilen oranlarla 2017 maaş zamları:





MEMURLARA DA YÜZDE 3





Memur ve memur emeklilerinin 2017'nin ocak ve temmuz ayında alacağı zamlar toplu sözleşmeyle önceden belirlendi. Buna göre memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında da yüzde 4 olmak üzere yılın tamamında yüzde 7.1 oranında zam alacak. Ayrıca bu kesimin enflasyon farkı hakkı da var. Ancak önümüzdeki ocak ayında memur ve memur emeklilerinin böyle bir fark zammı alması imkansız. Çünkü temmuz ayında bu kesim yüzde 5 zam almıştı. Geride kalan 5 ayda TÜFE yüzde 3.14 arttı. Aralık enflasyonuyla TÜFE yüzde 5'i aşamayacağı için enflasyon farkını hiç kimse alamayacak.





ESNAF EMEKLİSİNE YÜZDE 3.73





Eski ismiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bir önceki 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranı kadar zam yapılıyor. Dolayısıyla bu kesimin zammı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık TÜFE oranıyla netleşecek. Temmuz-kasım döneminde TÜFE yüzde 3.14 oldu. Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası yılsonu enflasyonunun yüzde 7.5 olacağını tahmin ediyor. Bu tahminin tutması için aralıkta TÜFE'nin yüzde 0.67 artması yetecek. Bu durumda da 6 aylık enflasyon ve dolayısıyla zam oranı yüzde 3.73 olarak gerçekleşecek. Hükümet aralık ayı boyunca akaryakıttan içki ve tütüne kadar birçok ürüne vergi zammı yaptı. Dolayısıyla zam oranı biraz daha yukarı çıkabilir. Ancak 2005 yılından bu yana TÜFE aralık ayında en fazla yüzde 0.58'e çıktı.





2017 bütçesiyle birlikte Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı emeklileri, başbakan emeklileri ve milletvekili emeklilerinin yeni yıl zamları da netleşti. Bu grubun tamamı ocak ayından itibaren yıllık yüzde 8.1 zam alacak. Bu grubun maaşları yüksek olduğu için zam tutarları birçok emeklinin aylık ücretini bile geçecek.